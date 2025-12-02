List gończy za Rosjaninem. Jest podejrzany o kierowanie grupą szpiegowsko-dywersyjną

Peter Pomerantsev: Rosja może być powstrzymana tylko przez odstraszanie Źródło: TVN24 BiŚ

Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał we wtorkowym komunikacie, że śledczy razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 28-letniemu obywatelowi Rosji, Michaiłowi Wiktorowiczowi Mirgorodskiemu.

Jak ustalili prokuratorzy, w 2023 roku zorganizował on działalność rosyjskiego wywiadu w Polsce oraz kierował zorganizowaną grupą przestępczą wykonującą działania szpiegowskie, sabotażowo-dywersyjne i propagandowe.

Prowadzący śledztwo lubelski wydział Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o przedstawieniu mu pięciu zarzutów. Według ustaleń - przy pomocy komunikatora Telegram - założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze terrorystycznym, która składała się z co najmniej 30 osób.

Przestępstwo o "charakterze terrorystycznym"

Prokuratura zarzuciła podejrzanemu także zorganizowanie i kierowanie w Polsce działalnością rosyjskiego wywiadu. Jak ustalono, zlecał członkom grupy działania wywiadowcze, jak na przykład obserwację pojazdów i statków wojskowych, montowanie nadajników GPS, montowanie urządzeń umożliwiających transmisję danych z obiektów infrastruktury krytycznej (w tym lotnisk, dworców kolejowych, obiektów wojskowych, terminalu na polsko-ukraińskim przejściu granicznym). Według śledczych, podejrzany zlecał również działania dezinformacyjne i propagandowe, w tym między innymi rozklejanie ulotek prorosyjskich, antyukraińskich i antynatowskich.

W komunikacie podano, że Rosjanin ma też zarzut dotyczący nakłaniania członków grupy do przeprowadzenia akcji dywersyjnej polegającej na wykolejeniu pociągu. Czyn zakwalifikowano jako przestępstwo "o charakterze terrorystycznym".

List gończy

Zdaniem śledczych podejrzany nakłaniał członków grupy także do stosowania przemocy i gróźb wobec obywateli Ukrainy oraz Białorusi. Jak ustalono, zlecał dokonywanie pobić oraz podpalenia mienia - w tym nieruchomości i samochodów - przy użyciu tzw. koktajli Mołotowa. Ostatni zarzut dotyczy finansowania - przy pomocy giełd kryptowalutowych - przestępstw o charakterze terrorystycznym.

- Podejrzany Michaił Mirgorodski nie przebywa w Polsce, wobec czego nie udało się go zatrzymać, a prokurator nie mógł z jego udziałem wykonać czynności procesowych, w tym ogłosić mu zarzutów - wyjaśnił prokurator Nowak.

W sierpniu 2025 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód wniosek o zastosowanie wobec Rosjanina tymczasowego aresztowania, który został rozpatrzony pozytywnie.

- Prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym oraz podjął czynności zmierzające do wszczęcia poszukiwań międzynarodowych czerwoną notą Interpolu - dodał Nowak.

Kilkanaście osób skazanych

Prowadzone od 2023 roku śledztwo dotyczy grupy przestępczej realizującej na terenie Polski na rzecz rosyjskiego wywiadu działania szpiegowskie, sabotażowo-dywersyjne i propagandowe. Funkcjonariusze ABW zatrzymali łącznie 16 osób (12 obywateli Ukrainy, trzech obywateli Białorusi, jednego obywatela Federacji Rosyjskiej). Wszyscy zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli obszerne wyjaśnienia. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał oskarżonych, wymierzając im kary do sześciu lat więzienia.

Śledztwo było jednak kontynuowane. Obecnie prowadzone jest przeciwko ośmiu osobom (trzem obywatelom Białorusi, dwóm obywatelom Rosji i po jednym obywatelu Ukrainy, Polski i Litwy). Większości z tych osób nie udało się ogłosić zarzutów, ponieważ nie przebywają w Polsce.

