Lublin Uciekł z więzienia, okradł drogerię Oprac. Tomasz Mikulicz |

Lublin. Dwie kradzieże w drogerii, a wcześniej ucieczka w z więzienia. Zatrzymali recydywistę Źródło: KMP Lublin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- 48-latek uciekł z zakładu karnego we Włodawie. Wykonywał prace poza więziennymi murami i nie wrócił do zakładu. Był poszukiwany - mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Niespełna miesiąc po ucieczce mężczyzna okradł jedną z drogerii, a po kilku dniach tam wrócił.

Trafił ponownie do zakładu karnego Źródło: KMP Lublin

Usłyszał już zarzuty

"Mieszkaniec Lublina po kradzieży szarpał i popychał pracownika ochrony sklepu" – pisze podinsp. Gołębiowski w komunikacie.

48-latka zatrzymali lubelscy policjanci. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży, w tym kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy. Odpowie także za stosowanie przemocy wobec pracownika ochrony drogerii.

Po przedstawieniu zarzutów trafił z powrotem do zakładu karnego.

OGLĄDAJ: TVN24