Uciekł z więzienia, okradł drogerię
- 48-latek uciekł z zakładu karnego we Włodawie. Wykonywał prace poza więziennymi murami i nie wrócił do zakładu. Był poszukiwany - mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Niespełna miesiąc po ucieczce mężczyzna okradł jedną z drogerii, a po kilku dniach tam wrócił.
Usłyszał już zarzuty
"Mieszkaniec Lublina po kradzieży szarpał i popychał pracownika ochrony sklepu" – pisze podinsp. Gołębiowski w komunikacie.
48-latka zatrzymali lubelscy policjanci. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży, w tym kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy. Odpowie także za stosowanie przemocy wobec pracownika ochrony drogerii.
Po przedstawieniu zarzutów trafił z powrotem do zakładu karnego.
