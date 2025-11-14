Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Jest decyzja w sprawie aresztu dla "Wielkiego Bu"

Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
Mec. Łukasz Isenko: sąd nie podzielił argumentów obrony i utrzymał stosowanie tymczasowego aresztu względem Patryka M.
Źródło: TVN24
Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec Patryka M. ps. Wielki Bu - poinformował jeden z jego obrońców mecenas Łukasz Isensko. Według decyzji sądu "Wielki Bu" ma przebywać w areszcie do 4 lutego przyszłego roku. Podejrzanemu może grozić nawet 15 lat więzienia.

- Sąd niestety nie podzielił argumentów obrony i na chwilę obecną utrzymał stosowanie tymczasowego aresztu względem podejrzanego oraz przedłużył (areszt) na dalszy okres, do 4 lutego przyszłego roku - przekazał w piątek wieczorem mec. Łukasz Isenko.

Jak poinformował mecenas, sąd podzielił argumentację prokuratury, że zachodziła "obawa ucieczki" i przekazał, że "według sądu podejrzany ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości". Zdaniem obrony "takiego zamiaru po stronie podejrzanego nigdy nie było".

Obrońca Patryka M. zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję do wyższej instancji. - Na złożenie zażalenia mamy siedem dni od dnia dzisiejszego. (...) To zażalenie myślę, że wpłynie raczej szybciej niż pod koniec tego okresu, bo nam również zależy na tym, żeby jak najszybciej sąd okręgowy, czyli sąd drugiej instancji, rozpoznał tę decyzję - mówił.

Proponowali pół miliona złotych poręczenia za "Wielkiego Bu"

Isenko podkreślił, że "ze strony podejrzanego była deklaracja bardzo wysokiego poręczenia majątkowego". - Była to kwota 500 tysięcy złotych - zaznaczył. Jak poinformował, "sąd nie uznał tej kwoty za wystarczającą do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania".

- W mojej ocenie, ale też i w ocenie podejrzanego, ta sprawa nigdy nie miała charakteru politycznego, jeżeli chodzi o działanie prokuratury. To politycy wykreowali pewien związek, czy też chcieliby, żeby ta sprawa i pan Patryk M. był kojarzony z kwestią polityki - uzupełnił mec. Isenko.

"Wielki Bu" doprowadzony na posiedzenie aresztowe

Wcześniej tego samego dnia w komunikacie Prokuratura Krajowa przekazała, że zawnioskowała o zastosowanie środka zapobiegawczego dla Patryka M. w postaci tymczasowego aresztu do 4 lutego przyszłego roku.

W piątek w godzinach popołudniowych Patryk M. został doprowadzony do sądu na posiedzenie aresztowe.

Klatka kluczowa-24589
Doprowadzenie Patryka M. na posiedzenie aresztowe
Źródło: TVN24

"Wielki Bu" był w czwartek po godzinie 16.30 przesłuchiwany w lubelskim wydziale Prokuratury Krajowej. Od godzin porannych był, w asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej i Centralnego Biura Śledczego Policji, konwojowany ze Szczecina do Lublina.

Przesłuchanie zakończyło się po około 45 minutach. Obrońcy "Wielkiego Bu" - Krzysztof Ways i Łukasz Isenko - powiedzieli mediom, że ich klient usłyszał zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem i wprowadzeniem do obrotu narkotyków oraz zarzut kradzieży.

Doprowadzenie Patryka M. do sądu na posiedzenie aresztowe
Doprowadzenie Patryka M. do sądu na posiedzenie aresztowe
Źródło: TVN24

"Wielki Bu" nie przyznał się, odmówił składania zeznań

Z przekazanych przez mecenasów informacji wynika, że podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Klatka kluczowa-21331
"Wielki Bu" usłyszy prokuratorskie zarzuty
Źródło: TVN24

- Nasz klient nie tylko się nie przyznaje, ale kwestionuje fakt, że takie sytuacje, które zostały opisane w zarzutach, miały w ogóle miejsce. Ma nadzieję, że w trakcie postępowania zostanie to wyjaśnione, a on finalnie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów – dodał jeden z obrońców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wielki Bu" już w Polsce

"Wielki Bu" już w Polsce

Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?

Jest zgoda na ekstradycję. Kiedy "Wielki Bu" trafi do Polski?

Podejrzany o uczestnictwo w obrocie narkotykami

Jak wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej, Patryk M. usłyszał pięć zarzutów.

"Zarzuty dotyczą jego udziału w latach 2017-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie województwa pomorskiego, a także innych regionów Polski oraz na terytorium Królestwa Niderlandów i Hiszpanii" - głosi komunikat.

Z ustaleń wynika, że grupa zajmowała się nabywaniem, produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuany, kokainy, amfetaminy (również płynnej), haszyszu, mefedronu, klefedronu oraz ecstasy.

"Patryk M. jest podejrzany m.in. o: uczestnictwo w obrocie 17 kg marihuany o czarnorynkowej wartości ok. 850 tys. zł oraz 2 kg amfetaminy o wartości ok. 60 tys. zł, z czego uczynił sobie stałe źródło dochodu" - informują śledczy.

Zarzuty za kradzież z włamaniem do samochodu

Ponadto zarzuty dotyczą także udziału w kradzieży z włamaniem samochodu marki Audi Q7 o wartości 60 tys. zł, w którym następnie przerobiono numery identyfikacyjne VIN, a także oszustwa przy jego sprzedaży za kwotę 41 tys. zł, co doprowadziło nabywcę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

"Czyn ten Patryk M. popełnił w warunkach recydywy. Zarzuty obejmują przestępstwa określone w: art. 258 § 1 k.k., art. 279 § 1 k.k., art. 306 k.k., art. 286 § 1 k.k. i art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" - czytamy w komunikacie.

Ukrywał się za granicą

Zanim Patryk M. trafił do szczecińskiego aresztu, a potem do lubelskiej prokuratury, ukrywał się za granicą. Został zatrzymany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania na lotnisku w Hamburgu. Wybierał się do Dubaju, jednak służby mu to uniemożliwiły.

Potem trwała procedura ekstradycyjna. Sąd w Hamburgu nie przychylił się do wniosku jego obrońcy o to, by nie wysyłać M. do Polski. Jego obrońca twierdził, że M. nie będzie miał w Polsce uczciwego procesu. Sąd jednak stwierdził, że ekstradycja jest możliwa i 6 listopada "Wielki Bu" został przekazany polskim służbom.

Zgoda niemieckiego sądu na ekstradycję Patryka M.
Źródło: TVN24

Znajomość z Karolem Nawrockim

M. znany jest m.in. z udziału we freak-fightowych galach MMA. W maju 2024 roku kontrowersje wywołało zdjęcie, które zrobił sobie w Biurze Edukacji Narodowej IPN z ówczesnym prezesem instytutu, obecnie prezydentem RP Karolem Nawrockim. Zdjęcie opublikował w serwisach społecznościowych z podpisem: "Ciężko było nie skorzystać z zaproszenia, więc skoro i tak byłem w stolicy, wpadłem zobaczyć, jak się Karolowi szefuje w tej instytucji".

Później opublikował też zdjęcie z Nawrockim przy kawiarnianym stoliku z podpisem: "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać".

Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Karol Nawrocki i Patryk M. ps. Wielki Bu vel Buła
Źródło: instagram.com/wielki.bu

W czasie kampanii prezydenckiej media i część polityków krytykowały Nawrockiego za kontakty z M. jako "członkiem gangu sutenerów". Nawrocki, którego pasją jest boks, jesienią zeszłego powiedział "Rzeczpospolitej", że poznał M. kilkanaście lat wcześniej na sali bokserskiej, walczyli "ze sobą w formule sportowej: oficjalnie, w sali bokserskiej, w gronie wielu innych zawodników", a później przez wiele lat się nie widzieli.

Dodał, że nie odniesie się więc "do kwestii kryminalnych" i nie ma o nich pojęcia. Z kolei na platformie X Nawrocki napisał, że swoich przeciwników z ringu ceni za podjęcie walki, nie odpowiada jednak za ich życie pozasportowe.

"Wielki Bu" zatrzymany. Rzecznik prezydenta o reakcji Nawrockiego
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVn24 HD
pc

TVn24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm, sz / lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wielki BuPolicjaSzczecinLublin
Czytaj także:
imageTitle
Smutny jubileusz polskiego pomocnika
EUROSPORT
Polska - Holandia. Relacja na żywo
Holendrzy zaczynają coraz bardziej dominować
RELACJA
imageTitle
Jak Zalewski tego nie trafił? To mógł być wymarzony początek
Najnowsze
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa ważne dokumenty dla Warszawy trafiają do konsultacji społecznych
WARSZAWA
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
METEO
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
BIZNES
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
BIZNES
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
WARSZAWA
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro "zbiegiem o charakterze kryminalnym"
Polska
imageTitle
Niespodziewany prezent od Malty. Polska już ma pewne baraże
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent: dlatego odmówiłem nominowania 46 sędziów
Polska
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
WARSZAWA
imageTitle
Promował książkę, nagle poleciały jajka. "To był mój wujek"
EUROSPORT
Pocisk Neptun
Ukraina uderzyła Neptunami. Celem ważny port w Rosji
Świat
imageTitle
Oficjalny skład Polaków na mecz z Holandią
EUROSPORT
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
BIZNES
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu naczelnikowi Urzędu Dzielnicy Włochy
Komornik znalazł ciało ponad rok po zbrodni. 55-latek oskarżony o zabójstwo znajomej
Trójmiasto
imageTitle
Nietypowe stroje Polaków. Wiadomo, co z dachem na Narodowym
EUROSPORT
F-16 Rumunia
Mają dowód na to, że drony przyleciały z Rosji. Wezwali ambasadora
Świat
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
BIZNES
imageTitle
Efektowny powrót na polską ziemię. Świątek dała zwycięstwo
EUROSPORT
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
METEO
imageTitle
Polacy w 83. minucie przegrywali z Włochami. Potem zrobili coś niesamowitego
EUROSPORT
imageTitle
"Budziłem go i powiedziałem: 'pamiętaj, zrób śniadanie'. Przychodzę do domu i koszmar"
EUROSPORT
Zatrzymana 21-latka
Tortury w centrum Łodzi. Zatrzymano kolejną podejrzaną
Łódź
36 min
pc
"Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"?
Rozmowy na szczycie
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek w kopalni. Ranny pracownik
Katowice
Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica