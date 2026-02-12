Lublin. Chcieli zatrzymać ich za kradzieże. Jeden zaatakował policjantów tasakiem, drugi miał łom Źródło: KMP Lublin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci ustalili miejsce przebywania podejrzanych o serię kradzieży włamaniem na terenie Lublina.

"Do zdarzeń dochodziło ostatnich tygodniach. Sprawcy włamali się m.in. do punktów usługowych, takich jak piekarnie, salony kosmetyczne czy zakłady fryzjerskie" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Mieli łom i tasak Źródło: KMP Lublin

Wyważyli drzwi

Wśród skradzionego mienia był również samochód marki Porsche o wartości około 100 tysięcy złotych.

"Łączne straty pokrzywdzonych oszacowano na blisko 150 tysięcy złotych" - informuje policja.

Podejrzani nie otworzyli mundurowym drzwi. Ci byli więc zmuszeni je wyważyć. W trakcie wchodzenia do środka, 34-latek zaatakował policjantów tasakiem, a 42-latek próbował użyć łomu.

Trzeba było wyważyć drzwi Źródło: KMP Lublin

Recydywa i wielokrotna recydywa

Funkcjonariusze obezwładnili napastników oraz odzyskali skradzione Porsche i część mienia pochodzącego z włamań.

"34-latek odpowie za serię kradzieży z włamaniem, w tym kradzież pojazdu, a także za czynną napaść na funkcjonariuszy. Łącznie usłyszał 11 zarzutów. Działał w warunkach wielokrotnej recydywy. Z kolei 42-latek usłyszał zarzuty dotyczące włamań oraz napaści na policjantów. Odpowie w warunkach recydywy" - zaznacza podinsp. Gołębiowski.

Obaj podejrzani trafili na trzy miesiące do aresztu. Za kradzież z włamaniem w recydywie grozi do 15 lat więzienia.

Trafili na trzy miesiące do aresztu Źródło: KMP Lublin

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Tomasz Mikulicz /tok