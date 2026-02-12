Logo strona główna
Lublin

Jeden zaatakował policjantów tasakiem, drugi trzymał łom. Chcieli zatrzymać ich za kradzieże

Mieli łom i tasak
Lublin. Chcieli zatrzymać ich za kradzieże. Jeden zaatakował policjantów tasakiem, drugi miał łom
Źródło: KMP Lublin 
Włamywali się w Lublinie m.in. do piekarni i salonów kosmetycznych, ukradli też Porsche. Gdy policjanci z Lublina wywarzyli drzwi i przyszli po podejrzanych, 34-latek zaatakował ich tasakiem, a 42-latek próbował użyć łomu. Usłyszeli łącznie 11 zarzutów.

Policjanci ustalili miejsce przebywania podejrzanych o serię kradzieży włamaniem na terenie Lublina.

"Do zdarzeń dochodziło ostatnich tygodniach. Sprawcy włamali się m.in. do punktów usługowych, takich jak piekarnie, salony kosmetyczne czy zakłady fryzjerskie" - pisze w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Wyważyli drzwi

Wśród skradzionego mienia był również samochód marki Porsche o wartości około 100 tysięcy złotych.

"Łączne straty pokrzywdzonych oszacowano na blisko 150 tysięcy złotych" - informuje policja.

Podejrzani nie otworzyli mundurowym drzwi. Ci byli więc zmuszeni je wyważyć. W trakcie wchodzenia do środka, 34-latek zaatakował policjantów tasakiem, a 42-latek próbował użyć łomu.

Recydywa i wielokrotna recydywa

Funkcjonariusze obezwładnili napastników oraz odzyskali skradzione Porsche i część mienia pochodzącego z włamań.

"34-latek odpowie za serię kradzieży z włamaniem, w tym kradzież pojazdu, a także za czynną napaść na funkcjonariuszy. Łącznie usłyszał 11 zarzutów. Działał w warunkach wielokrotnej recydywy. Z kolei 42-latek usłyszał zarzuty dotyczące włamań oraz napaści na policjantów. Odpowie w warunkach recydywy" - zaznacza podinsp. Gołębiowski.

Obaj podejrzani trafili na trzy miesiące do aresztu. Za kradzież z włamaniem w recydywie grozi do 15 lat więzienia.

Opracował Tomasz Mikulicz /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

