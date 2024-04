Biuro posła PiS, Klub Inteligencji Katolickiej i zagadkowa, głośna impreza

Jej słowa potwierdzają inni mieszkańcy Lublina, cytowani przez portal gazety. Jedna z kobiet porównała dźwięk do tego, które wydają platformy otwierające parady równości w Berlinie. - Szczyt chamstwa. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś przez otwarte okno ustawił na parapecie dość dużych rozmiarów przenośny magnetofon. Ustawiony na cały regulator, ile fabryka dała. Tak to chyba dziś młodzi określają. Do tego wydobywające się ze środka jakieś piski, krzyki dziewczyn. To jest spokojna okolica, my proszę pana do czegoś takiego w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni – zarzeka się inna.