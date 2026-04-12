Lublin Gwałtownie zahamowała i spadła z hulajnogi, nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę (11 kwietnia) około godziny drugiej w nocy. Ze wstępnych ustaleń policjantów drogówki z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie wynika, że 26-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego wybrała się na przejażdżkę hulajnogą elektryczną.

"Kierująca jadąc drogą osiedlową o nawierzchni z kostki brukowej w pewnym momencie wykonała gwałtowny manewr hamowania, w wyniku czego upadła" - przekazała nadkomisarz Anna Kamola z policji w Lublinie.

Jak dodała, ciężko ranna kobieta została przetransportowana do szpitala w Lublinie. "Niestety lekarzom nie udało się uratować jej życia" - przekazała policjantka.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci z lubelskiej drogówki oraz biegły z zakresu techniki samochodowej. O zdarzeniu powiadomiono również prokuratora.

Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać policjanci z KMP w Lublinie pod nadzorem prokuratury.