Członkowie gangu zatrzymani. "Brali udział w obrocie 100 kg narkotyków"

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone od 2024 roku przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledczych wynikało, że na terenie Lublina i okolic działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków.

W działania zaangażowano policjantów z kilku wydziałów KMP w Lublinie, a także funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP w Lublinie. Z zebranych przez nich informacji wynikało, że w proceder zaangażowani są wielokrotnie notowani przestępcy, którzy mogą posiadać przy sobie broń. Jeden z nich w przeszłości odbywał karę pozbawienia wolności za zabójstwo.

Funkcjonariusze skontrolowali kilka adresów w Lublinie oraz jego okolicach. "W trakcie przeszukań zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 22 do 41 lat. Podczas czynności zlikwidowali cztery magazyny, w których przechowywane były narkotyki" - przekazał nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

- Łącznie zabezpieczyli ponad 23 kg amfetaminy, marihuany, mefedronu oraz extasy, a także pieniądze w kwocie 50 tys. złotych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli około 1000 paczek papierosów bez akcyzy - wyliczył.

Mogą trafić do więzienia na wiele lat

Na jaw wyszło, że zatrzymani brali udział w obrocie przeszło 100 kg narkotyków, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i uczynienie sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, za co grozi im nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

- Dodatkowo 38-latek i 39-latek usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a 22-latek udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy zatrzymani na wniosek śledczych zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące - wyjaśnił asp. Gołębiowski, dodając, że za wspomniane przestępstwo może grozić kara do 15 lat więzienia.

