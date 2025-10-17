Śmierć w akademiku

Lublin

Jak napisał portal lublin112.pl policja dostała zawiadomienie w środę (15 października). W domu studenta przy ul. Prusa w Lublinie znaleziono ciało 30-latka, co potwierdza młodszy aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

- Służby zawiadomiła partnerka mężczyzny - mówi nam policjantka.

Analizują substancje znalezione w pokoju

Potwierdza też doniesienia lublin112.pl, że dzień wcześniej, około godziny 22, 30-latek położył się spać i była przy nim partnerka. Gdy następnego dnia wstała około godz. 11, nie mogła dobudzić mężczyzny. Na pomoc było już jednak za późno.

- Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - informuje Kieliszek. Jak dodaje, w pokoju znaleziono substancje, które prawdopodobnie są narkotykami. - Oddano je do analizy - zaznacza policjantka.

