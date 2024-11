Klub PiS żąda wygaszenia mandatów pięciu radnych z, mającego większość, klubu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Powód to publikacje lokalnego portalu, z których wynika, że radne nie mają stałego zamieszkania na terenie gminy, co oznacza, że nie mogą pełnić swoim mandatów. Przewodniczący rady - z tego samego klubu, co oskarżone radne - twierdzi, że nie ma narzędzi, żeby to sprawdzić.