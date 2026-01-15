Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

CBA zatrzymało zastępczynię prezydenta Lublina. Chodzi o przekroczenie uprawnień

urząd-miasta-lublin-2
Lublin
Źródło: Google Earth
Siedem osób - w tym Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczynię prezydenta Lublina - zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień. Zarzuty dotyczą m.in. organizacji strefy kibica podczas Euro 2024. "Wszystkie działania, które podejmowałam w ramach wykonywanych obowiązków, były zgodne z obowiązującymi przepisami i realizowane w poczuciu odpowiedzialności oraz misji służby na rzecz mieszkanek i mieszkańców Lublina" - skomentowała wiceprezydent miasta.

CBA poinformowało, że zatrzymania dokonano w środę w związku z postępowaniem przygotowawczym, które dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz ustawiania przetargów. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z delegatur CBA w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie oraz Warszawie.

Prokuratura Krajowa podała, że zarzuty obejmują okres od 22 kwietnia do 12 lipca 2024 r. Proceder miał polegać na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję osoby pełniącej funkcję publiczną w sprawie organizacji "Strefy Kibica Euro 2024".

Zatrzymani to urzędnicy i przedsiębiorcy

Zarzuty w sprawie usłyszało w sumie siedem osób - urzędnicy z lubelskiego ratusza i przedsiębiorcy z branży eventowej. Wśród zatrzymanych są m.in. zastępczyni prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak (wyraziła zgodę na publikację nazwiska - red.), a także dyrektor i kierownik jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin.

Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację w kilkunastu lokalizacjach. W trakcie czynności zabezpieczyli urządzenia elektroniczne i obszerną dokumentację.

Jak podaje CBA, z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani mieli ustalać tryb oraz wartość zamówienia, a także kierować zapytania ofertowe do wcześniej wskazanych podmiotów, co skutkowało wyborem z góry określonego wykonawcy.

"Prokurator przedstawił trzem urzędnikom Urzędu Miasta Lublin, w tym Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, zarzuty przekroczenia uprawnień oraz wywierania bezprawnego wpływu na postępowanie dotyczące organizacji 'Strefy Kibica Euro 2024'" - podaje prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Zastępczyni prezydenta zarzucono ponadto przyjęcie korzyści majątkowej w postaci biletów VIP.

Za nadużywanie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariusza publicznego grozi nawet 10 lat więzienia.

Przedsiębiorcy z branży eventowej brali z kolei udział w zmowach przetargowych w postępowaniach o zamówienia publiczne, mających na celu zapewnienie wygranej z góry wybranemu podmiotowi, także poprzez pozorowanie konkurencji. Mieli również dopuścić się bezprawnego wywierania wpływu na urzędników samorządowych oraz wręczania i obiecywania wręczenia korzyści majątkowych. Grozi im za to nawet 8 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa

Decyzją prokuratora wobec sześciu podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozór policji, połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Dwoje urzędników, w tym zastępczynię prezydenta miasta, zawieszono w czynnościach służbowych. Jednemu z podejrzanych przedsiębiorców zakazano opuszczania terytorium Polski.

Sprawa ma charakter rozwojowy. "Planowane są kolejne czynności procesowe" - poinformowało CBA.

Urząd pracuje "bez zakłoceń"

Po zatrzymaniu zastępczyni prezydenta oraz urzędników głos zabrała rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Góźdź. Poinformowała, że służby "przeprowadziły czynności dotyczące postępowań realizowanych przez Wydział Sportu". Podała, że urząd w pełni współpracuje z właściwymi organami, "przekazując wszelkie wymagane dokumenty i informacje", a realizacja bieżących zadań w departamencie "przebiega bez zakłóceń". - Zależy nam na rzetelnym i szybkim wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy - stwierdziła Góźdź.

Sytuacje opisane w komunikacie CBA - w ocenie ratusza - "nie dotyczą postępowań przetargowych w rozumieniu prawa zamówień publicznych". - To, co służby nazywają "zmową przetargową", obejmuje jedynie zamówienia zwolnione ze stosowania prawa zamówień publicznych, a tym samym nie wymagające przeprowadzania procedury przetargowej. W tej sytuacji trudno zatem mówić o "ustawieniu przetargu" - podała Góźdź.

"We wszystko, co robię, zawsze wkładam całe swoje serce"

Sprawę skomentowała także zastępczyni prezydenta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, która napisała na Facebooku, że do pracy organów prowadzących postępowanie podchodzi "z pełnym spokojem i zaufaniem" oraz że liczy na "szybkie oraz rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy".

"Wierzę, że pozwoli to jednoznacznie potwierdzić zgodność moich działań z prawem" - stwierdziła zastępczyni prezydenta.

Podziękowała za słowa wsparcia i poprosiła, żeby do czasu zakończenia postępowania uszanować prywatność jej i jej bliskich. "We wszystko, co robię, zawsze wkładam całe swoje serce i tak pozostanie" - dodała.

"Wszystkie działania, które podejmowałam w ramach wykonywanych obowiązków, były zgodne z obowiązującymi przepisami i realizowane w poczuciu odpowiedzialności oraz misji służby na rzecz mieszkanek i mieszkańców Lublina" - podkreśliła.

Prezydent Lublina: wierzę, że prawda zwycięży

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wyraził w mediach społecznościowych poparcie dla zastępczyni, która - w jego ocenie - w swojej pracy "zawsze na pierwszym miejscu stawia miasto, najważniejsi są dla niej mieszkańcy, a w szczególności młodzież, ludzie sportu i kultury, organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz dobra naszej wspólnoty". "Znam ją z ogromnego oddania i zaangażowania oraz serca, jakie wkłada w każdy realizowany projekt. Ma moje całkowite zaufanie i jestem w pełni przekonany o jej uczciwości" - napisał Żuk. Zapewnił, że ratusz ściśle współpracuje ze służbami prowadzącymi postępowanie i robi wszystko, by jak najszybciej wyjaśnić wszelkie wątpliwości. "Wierzę, że prawda zwycięży" - stwierdził.

Wiceprezydentka od siedmiu lat

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak była miejską radną w latach 2010-2018, w ostatnich wyborach samorządowych startowała z list komitetu prezydenta miasta Krzysztofa Żuka. Od siedmiu lat jest zastępczynią prezydenta do spraw kultury, sportu i partycypacji.

W związku z zatrzymaniem reprezentanci miejskich instytucji kultury zakomunikowali, że wspierają wiceprezydentkę "z pełnym zaufaniem".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Hiszpanie pokonali Serbów. Miażdżąca wygrana Francji
EUROSPORT
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
BIZNES
pc
Rok, który wstrząsnął światem. To wszystko wydarzyło się naprawdę?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
BIZNES
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
METEO
Nie żyje matka i trójka dzieci
Nie było z nimi kontaktu od kilku dni. Znaleźli ciała matki i trójki dzieci
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump
Jak obronić Grenlandię? Trzy opcje
Świat
Nawrocki
Nie milkną echa spotkania. "Nie wszystkie osoby są sprawdzane"
Polska
imageTitle
Liderka kadry bez wsparcia? Polska biegaczka zbiera pieniądze na przygotowania, PZN odpowiada
EUROSPORT
Aukcje TVN Warner Bros. Discovery dla WOŚP
Mroźna kąpiel, górska wędrówka i wizyta na planie "Mam Talent!"
Tomasz-Marcin Wrona
Pięć dzieł Andy'ego Warhola w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dzieł Andy'ego Warhola w Państwowym Muzeum Etnograficznym
WARSZAWA
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Tak zaczną się ferie zimowe
METEO
From
"Stamtąd" powraca. Aktorka zdradziła, kiedy zobaczymy nowy sezon
Kultura i styl
imageTitle
Skoki narciarskie w Sapporo - terminarz. Kiedy kwalifikacje i konkursy?
EUROSPORT
Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
Z kamerą w brzuszku. Taki sprzęt może trafić do szpitala dzięki WOŚP
WOŚP 2026
Grenlandia
Amerykanie o przejęciu Grenlandii. Nowe wyniki sondaży
Świat
Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez
Weto Nawrockiego. Jak Polacy zostali w bikini, a tak naprawdę - bez
Michał Istel
imageTitle
Były trener Legii w niebezpieczeństwie. Schronił się przed zamieszkami
EUROSPORT
AdobeStock_51288009
Kierowco, w tych regionach uważaj szczególnie mocno
METEO
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
BIZNES
Młody łoś z plastikową huśtawką
Młody łoś z dziecięcą huśtawką na porożu. Apel leśników
WARSZAWA
shutterstock_2594645557
Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze
BIZNES
Zima na Lotnisku Chopina
Kosztowna zima dla Lotniska Chopina. Wydali już 14 millionów
WARSZAWA
imageTitle
Historyczna runda Bayernu. Rekord wszech czasów poważnie zagrożony
EUROSPORT
Spotkanie Karola Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze
"Gorzka chwila". Prokurator o Nawrockim i "Dragonie"
Robert Zieliński
imageTitle
Kolejny udany dzień Eryka Goczała w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
imageTitle
Klaudia Zwolińska: moja wygrana to symbol tego, że wszystko jest możliwe
EUROSPORT
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
BIZNES
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie
WARSZAWA
Trudne warunki pogodowe na Podkarpaciu (ilustracyjne)
Mężczyzna leżał w zaspie przy drodze. Pomogli policjanci
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica