Lublin Ośmiu zatrzymanych i narkotyki warte pięć milionów Oprac. Tomasz Mikulicz |

Lublin. Znaleźli blisko 100 kilogramów narkotyków wartych na czarnym rynku pięć milionów złotych Źródło wideo: Lubelska Policja Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska

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Grupę rozpracowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy pracowali pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

"Z posiadanych informacji wynikało, że w przestępczość narkotykową uwikłani są również pseudokibice jednej z drużyn piłkarskich" - pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Czarnorynkowa wartości narkotyków to 5 mln zł Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

W wieku od 27 do 42 lat

Policjanci sukcesywnie zatrzymywali kolejne osoby. To mieszkańcy Lublina i pobliskich powiatów, w wieku od 27 do 42 lat.

"Podczas przeszukań zarówno ich pojazdów, jak i miejsc zamieszkania znaleźli różnego rodzaju narkotyki w znacznych ilościach. Wśród zabezpieczonych substancji były klofedron, marihuana, amfetamina a także silna substancja psychoaktywna tzw. NEP" – informuje policja.

Zatrzymnai to mieszkańcy Lublina i sąsiednich powiatów Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Narkotyki miały trafić na lokalny rynek

Łącznie było to blisko 100 kilogramów narkotyków, a ich czarnorynkowa wartość szacowana jest na pięć milinów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że miały trafić na lokalny rynek.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i zostali przez sąd tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.