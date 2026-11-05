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Lublin

Ośmiu zatrzymanych i narkotyki warte pięć milionów

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Czarnorynkowa wartości narkotyków to 5 mln zł
Lublin. Znaleźli blisko 100 kilogramów narkotyków wartych na czarnym rynku pięć milionów złotych
Źródło wideo: Lubelska Policja 
Źródło zdj. gł.: Policja Lubelska
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Policjanci rozpracowali grupę, która zajmowała się na terenie województwa lubelskiego handlem narkotykami na dużą skalę. Zatrzymali ośmiu mężczyzn w większości powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. W przeszukanych mieszkaniach i samochodach znaleźli blisko 100 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości pięciu milionów złotych.

Grupę rozpracowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy pracowali pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

"Z posiadanych informacji wynikało, że w przestępczość narkotykową uwikłani są również pseudokibice jednej z drużyn piłkarskich" - pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Czarnorynkowa wartości narkotyków to 5 mln zł
Czarnorynkowa wartości narkotyków to 5 mln zł
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

W wieku od 27 do 42 lat

Policjanci sukcesywnie zatrzymywali kolejne osoby. To mieszkańcy Lublina i pobliskich powiatów, w wieku od 27 do 42 lat.

"Podczas przeszukań zarówno ich pojazdów, jak i miejsc zamieszkania znaleźli różnego rodzaju narkotyki w znacznych ilościach. Wśród zabezpieczonych substancji były klofedron, marihuana, amfetamina a także silna substancja psychoaktywna tzw. NEP" – informuje policja.

Zatrzymnai to mieszkańcy Lublina i sąsiednich powiatów
Zatrzymnai to mieszkańcy Lublina i sąsiednich powiatów
Źródło zdjęcia: Policja Lubelska

Narkotyki miały trafić na lokalny rynek

Łącznie było to blisko 100 kilogramów narkotyków, a ich czarnorynkowa wartość szacowana jest na pięć milinów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że miały trafić na lokalny rynek.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i zostali przez sąd tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LublinPolicjaNarkotyki
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