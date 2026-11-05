Ośmiu zatrzymanych i narkotyki warte pięć milionów
Grupę rozpracowali policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy pracowali pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
"Z posiadanych informacji wynikało, że w przestępczość narkotykową uwikłani są również pseudokibice jednej z drużyn piłkarskich" - pisze w komunikacie nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
W wieku od 27 do 42 lat
Policjanci sukcesywnie zatrzymywali kolejne osoby. To mieszkańcy Lublina i pobliskich powiatów, w wieku od 27 do 42 lat.
"Podczas przeszukań zarówno ich pojazdów, jak i miejsc zamieszkania znaleźli różnego rodzaju narkotyki w znacznych ilościach. Wśród zabezpieczonych substancji były klofedron, marihuana, amfetamina a także silna substancja psychoaktywna tzw. NEP" – informuje policja.
Narkotyki miały trafić na lokalny rynek
Łącznie było to blisko 100 kilogramów narkotyków, a ich czarnorynkowa wartość szacowana jest na pięć milinów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że miały trafić na lokalny rynek.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i zostali przez sąd tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.