Lublin Auto zaparkowane na boisku, tuż przed bramką. "Boisko jest do gry, nie do parkowania" Tomasz Mikulicz |

Lublin. Strażnicy miejscy zastali auto zaparkowane na boisku Źródło wideo: Straż Miejska Lublin Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Lublin

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy w czwartek po godzinie 9. Na miejscu okazało się, że na boisku obok bloków przy ulicy Sawy stoi auto - mówi Robert Gogola, rzecznik lubelskiej straży miejskiej.

Strażnicy włożyli za wycieraczkę wezwanie do stawienia się w ich siedzibie, natomiast na swoim profilu facebookowym zamieścili post z apelem o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

Auto stało na boisku tuż przed bramką Źródło zdjęcia: Straż Miejska Lublin

Mogą dać mandat do 500 złotych

"Przypominamy, że miejsca przeznaczone do rekreacji i aktywności sportowej nie służą do parkowania pojazdów" – czytamy w poście.

Auto stało na trawie tuż przed bramką do gry w piłkę nożną.

Jak wyjaśnia nam Gogola, w takich przypadkach kierowca odpowiada nie za wykroczenie drogowe, ale za wykroczenie porządkowe. W tym przypadku niszczenie zieleni.

- Konsekwencją może być mandat do 500 złotych – mówi.

Strażnicy zostawili za wycieraczką wezwanie Źródło zdjęcia: Straż Miejska Lublin

Nie można odholować czy też założyć blokady

Dopytywany o to, czy strażnicy mogą założyć na koła blokadę czy też odholować auto, informuje, że nie ma takiej możliwości.

- Holowanie stosuje się w przypadku, gdy pojazd stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym lub powoduje tamowanie ruchu. Czyli np. jest zaparkowany na skrzyżowaniu czy też stoi na "kopercie" dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast blokadę można założyć wtedy, gdy auto stoi w miejscu, w którym obowiązuje zakaz zatrzymywania się czy też zakaz postoju – podkreśla rzecznik.

Zsunęło się ze skarpy

Zaznacza też, że gdyby kierowca długo nie zgłaszał się do straży miejskiej, rozpoczęłyby się poszukiwania właściciela auta. Tak się jednak nie stało.

- Po godzinie 17 zgłosiła się do nas pani, która powiedziała że auto zsunęło się z niewielkiej skarpy i właśnie w ten sposób znalazło się na boisku – mówi Gogola.

Kierująca prawdopodobnie nie zaciągnęła hamulca ręcznego lub też zostawiła auto "na luzie", nie wrzucając na skrzyni biegów "jedynki".

- Została ukarana mandatem w wysokości 100 złotych – informuje rzecznik.