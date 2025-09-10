Logo strona główna
Lublin

Ślad na niebie, potem błysk. Moment zestrzelenia jednego z dronów

Moment zestrzelenia drona
Zestrzelenie drona, gmina Komarów-Osada
Źródło: Kontakt24/ A.B.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z monitoringu domowego domofonu, na którym widać moment zestrzelenia drona w powiecie zamojskim na Lubelszczyźnie. - W pobliżu było słychać huk - zrelacjonowała internautka.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Pani Aleksandra, właścicielka nagrania wyjaśniła, że o sytuacji dowiedziała się dopiero rano. - Śpię w stoperach, więc niczego nie słyszałam, ale od rana widziałam informację. Od znajomych wiem również, że w pobliżu było słychać huk - mówiła. - Po przyjeździe do pracy postanowiłam sprawdzić przydomowe kamery i faktycznie, kamera przy domofonie zarejestrowała moment zestrzelenia tego drona, zarejestrowany o godziny 3:20 - wyjaśniła.  Kobieta dodała, że rano nie widziała na miejscu żadnych służb. - Jadę do pracy w innym kierunku, więc jeśli nawet jechali na miejsce, to nie miałam jak się z nimi minąć - wyjaśniła. 

W Cześnikach, w tym samym powiecie - niedaleko miejsca, w którym stoi dom kobiety - odnaleziono szczątki jednej z zestrzelonych maszyn.

"Europa jest po stronie Polski". Owacje na stojąco w europarlamencie

"Europa jest po stronie Polski". Owacje na stojąco w europarlamencie

Świat
Dowódca sił NATO w Europie: utrzymujemy bliski kontakt z Polską 

Dowódca sił NATO w Europie: utrzymujemy bliski kontakt z Polską 

Świat

Cztery myśliwce i trzy śmigłowce

W środę rano Kancelaria Premiera przekazała, że w związku z pojawieniem się rosyjskich dronów nad Polską do działań skierowano dwa F-35, dwa F-16 oraz śmigłowce MI-24, MI-17 i Black Hawk.

To może oznaczać, że - podobnie jak sugerowali w mediach społecznościowych eksperci zajmujący się wojskowością - kamera pani Aleksandry nagrała moment strącenia drona za pomocą polskiej (lub sojuszniczej) rakiety powietrze-powietrze.

Holenderski resort obrony w wydanym komunikacie przekazał, że rosyjskie drony zostały zestrzelone przez polskie i holenderskie myśliwce.

"Holandia i Polska nie były jednak jedynymi krajami, które zareagowały. Niemieckie systemy rakietowe Patriot w Polsce zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Ponadto, w celu uzupełnienia paliwa w powietrzu dla myśliwców wysłano samolot z floty wielonarodowych wielozadaniowych tankowców transportowych oraz włoski samolot ostrzegania powietrznego" - przekazało holenderskie ministerstwo.

O udziale holenderskich myśliwców F-35 napisał w mediach społecznosciowych też szef tamtejszego resortu obrony, Ruben Brekelmans.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Przez całą noc trwał atak rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy. Pierwsze informacje o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej pojawiły się przed godziną 3 nad ranem. Trwał wtedy zmasowany rosyjski atak na Ukrainę.

O ataku poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej (...). Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" - przekazało DORSZ.

Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

BIZNES
Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli siedem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Informacje o kolejnych znalezionych dronach. Namierzyli siedem i pocisk "niewiadomego pochodzenia"

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że bezzałogowców było kilkanaście, a te "drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone". Obecnie trwają działania służb związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku dronów. Minister obrony pilnie wraca do kraju z wizyty w Londynie.

Nad Polską pojawiły się samoloty NATO, w tym włoski samolot AWACS, który wystartował z Estonii, oraz samolot transportowo-tankujący (MRTT) Airbus A330, obsługiwany przez Holenderskie Siły Powietrzne, który wyleciał z Eindhoven.

Autorka/Autor: est, bż/ tam

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ A.B.

Ministerstwo Obrony NarodowejWojskoRosjaPolskaUkraina
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica