Zator na ekspresówce, auta nie zwalniają. "Jak w transie"

Nagranie zostało opublikowane na internetowym profilu "Stop Cham". Widać na nim korek, który utworzył się na S17 w kierunku Lublina po tym, jak jedno z aut wpadło w poślizg i uderzyło w drugie. Nikt nie ucierpiał. Pozostali kierowcy jadący w tym samym kierunku mogli korzystać tylko z jednego - lewego pasa. Utrudnienie spiętrzyło ruch, więc auta zbliżające się do zwężenia musiały zwolnić do kilku kilometrów na godzinę.

Zignorowane sygnały ostrzegawcze

Na opublikowanym w sieci nagraniu widzimy, że jego autor (podobnie jak znajdujące się na sąsiednim pasie pojazdy) powoli wytraca prędkość i ostrzega innych kierowców jadących za nim włączeniem świateł awaryjnych. Mimo to kierowca srebrnej toyoty nie zwolnił i z trudem ominął autora nagrania, zjeżdżając z drogi na gruntowy pas pomiędzy jezdnią i barierą energochłonną. Różnica prędkości między nim, a pozostałymi autami była tak duża, że minął w ten sposób trzy pojazdy na lewym pasie.

Niedługo potem wyraźnie szybciej od innych jedzie kierowca ciemnego lexusa, który uniknął kolizji tylko dlatego, że jadący przed nim dwaj kierowcy zjechali do krawędzi swoich pasów ruchu i zrobili mu miejsce po środku.

"Niektórzy kierowcy jeżdżą, jak w jakimś transie. Budzą się dopiero wtedy, kiedy niemal jest już za późno" - skomentował autor nagrania.

