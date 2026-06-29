Odcinek S17 w kierunku Warszawy zamknięty do odwołania. Powodem stan nawierzchni
Fragment drogi ekspresowej w rejonie miejscowości Żerdź w województwie lubelskim został zamknięty w niedzielę przed godziną 14 z powodu - jak podała policja - zderzenia trzech samochodów osobowych.
Po kilku godzinach policja poinformowała, że czynności na miejscu zakończyły się, ale jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Przyczyną ma być garb, który w sobotę utworzył się w poprzek drogi i według GDDKiA w kolejnych godzinach mógł się powiększyć.
"Zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad droga S17 od węzła Żyrzyn do węzła Skrudki pozostaje zamknięta do odwołania z uwagi na stan nawierzchni" - poinformowała lubelska policja.
Podróżni zmierzający od strony Lublina są kierowani przez węzeł Żyrzyn na drogi wojewódzkie numer 824, 839 i tak zwaną starą DK17 na węzeł Skrudki, skąd mogą kontynuować przejazd ekspresówką.