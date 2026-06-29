Lubelskie Odcinek S17 w kierunku Warszawy zamknięty do odwołania. Powodem stan nawierzchni

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP

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Fragment drogi ekspresowej w rejonie miejscowości Żerdź w województwie lubelskim został zamknięty w niedzielę przed godziną 14 z powodu - jak podała policja - zderzenia trzech samochodów osobowych.

Po kilku godzinach policja poinformowała, że czynności na miejscu zakończyły się, ale jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje zamknięta. Przyczyną ma być garb, który w sobotę utworzył się w poprzek drogi i według GDDKiA w kolejnych godzinach mógł się powiększyć.

Uwaga kierowcy, na S17 w kierunku Warszawy, w rejonie m. Żerdź, pojawiła się nierówność nawierzchni. Wyłączyliśmy z ruchu jezdnię między w. Żyrzyn i Skrudki. Objazd "starą siedemnastką"⤵️https://t.co/ScZ2l8Uk42@GDDKiA — GDDKiA Lublin (@GDDKiA_Lublin) June 28, 2026 Rozwiń

"Zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad droga S17 od węzła Żyrzyn do węzła Skrudki pozostaje zamknięta do odwołania z uwagi na stan nawierzchni" - poinformowała lubelska policja.

Podróżni zmierzający od strony Lublina są kierowani przez węzeł Żyrzyn na drogi wojewódzkie numer 824, 839 i tak zwaną starą DK17 na węzeł Skrudki, skąd mogą kontynuować przejazd ekspresówką.

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