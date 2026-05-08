Lublin Śledztwo po pożarze w Puszczy Solskiej Oprac. Martyna Sokołowska |

Trwa walka z pożarem. Strażacy o pięciu odcinkach bojowych

Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru wszczęła w czwartek Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, postępowanie wszczęto m.in. z art. 163 par. 2 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania pożaru.

- Nie mamy żadnych obiektywnych dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego działania osób trzecich - dodał Kawalec. Zastrzegł jednak, że możliwość przeprowadzenia oględzin jest nadal ograniczona ze względu na trwającą akcję strażaków.

Na anonimowych profilach w mediach społecznościowych pojawiły się teorie spiskowe sugerujące celowe działanie. Jak zauważa w raporcie Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, narracje te są wzmacniane przez konta posługujące się retoryką nacjonalistyczną i antyukraińską, szczególnie aktywne nocą i rano, co może wskazywać na zaplanowaną koordynację publikacji.

Pożar w Puszczy Solskiej Źródło: mł. asp. Krzysztof Pisz/ Państwowa Straż Pożarna

Dogaszają pożar

W piątek w Puszczy Solskiej dogaszany jest pożar, który wybuchł we wtorek po południu. Mimo deszczu sytuacja w południowej części Puszczy nie jest jeszcze opanowana. Według strażaków, dogaszanie pogorzeliska może potrwać tydzień.

Pożarem objętych zostało 300 hektarów lasu, a działania operacyjne prowadzone były na terenie o powierzchni około 1000 hektarów. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Puszcza Solska jest obszarem cennym przyrodniczo są tu m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej Źródło: Państwowa Straż Pożarna

