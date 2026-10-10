Lublin Opiekun obozu sportowego skazany za przestępstwa wobec dziewczynek Oprac. Martyna Sokołowska |

Urszula Nowakowska o "zmowie milczenia" w temacie przestępstw seksualnych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do przestępstw miało dojść na przełomie czerwca i lipca 2024 roku.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec poinformował w piątek, że pokrzywdzone zostały dwie małoletnie dziewczynki obozu zorganizowanego przez klub sportowy z Krakowa. W ramach śledztwa sąd przesłuchał małoletnie z udziałem psychologa, przesłuchano szereg świadków i przebadano zabezpieczone ślady biologiczne.

- Przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, w których przedstawił swoją linię obrony - przekazał Kawalec.

Ze względu na dobro pokrzywdzonych śledczy nie udzielają dodatkowych informacji o szczegółach postępowania i treści zarzutów, które mężczyzna usłyszał w październiku ubiegłego roku. Decyzją sądu podejrzany został wówczas tymczasowo aresztowany. W maju Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia.

Opiekun obozu sportowego skazany

Prokurator poinformował, że wyrok w tej sprawie zapadł w środę przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy. Sąd uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanych mu czynów, ale zmodyfikował opis czynu, przyjmując, że zostały one popełnione w ramach ciągu przestępstw.

Mężczyzna został skazany na cztery lata więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył mu okres zatrzymania w sprawie.

Zakaz pracy w edukacji

Sąd orzekł wobec oskarżonego pięcioletni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk i wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi. Zakazał mu kontaktowania się z pokrzywdzonymi przez pięć lat, zasądził zadośćuczynienie i terapię.

Wyrok jest nieprawomocny.