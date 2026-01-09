Do zdarzenia doszło w powiecie lubelskim Źródło: Google Maps

Rzecznik lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski poinformował, że z powodu warunków atmosferycznych zawieszone są zajęcia w szkołach podstawowych w Telatynie, Uchaniach, Tarnoszynie, Kryłowie, Wiszniowie, zespołach szkolno-przedszkolnych w Mirczu, Łaszczowie oraz w szkole podstawowej i przedszkolu w Ulchówku. Placówki mieszczą się w powiatach tomaszowskim i hrubieszowskim.

Uczniowie nadrobią lekcje w ferie

Ze względu na duże opady śniegu zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łaszczowie są zawieszone od czwartku. - Przez e-dziennik poinformowaliśmy rodziców, prawnych opiekunów, że transportu do szkoły nie będzie i zawieszamy zajęcia - powiedziała dyrektor placówki Aneta Tywoniuk-Małysz. Planuje, że uczniowie nadrobią lekcje w ferie. Do placówki uczęszcza ponad 400 dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirczu Małgorzata Maciejewska zakomunikowała w czwartek na Facebooku, że zawieszenie zajęć ma związek z występowaniem na terenie gminy "obfitych opadów śniegu, które mogą zagrażać zdrowiu uczniów".

Do Szkoły Podstawowej w Uchaniach uczęszcza około 150 uczniów, z których większość dojeżdża z ościennych wsi. Dyrektor placówki Marzena Zarek-Wrzyszcz powiedziała, że przyjazd utrudnia zawiewający drogi śnieg, więc zadecydowano o odwołaniu zajęć. Ma nadzieję, że dzieci powrócą do szkoły w poniedziałek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w weekend w województwie lubelskim opady śniegu, wiatr słaby i umiarkowany, temperaturę od minus 16 do minus 7 st. Celsjusza.