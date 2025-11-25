Czołowe zderzenie, nie żyje 34-latek

Śmiertelny wypadek w Emilcinie Źródło: KPP w Opolu Lubelskim

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku we wtorkowy poranek. Na drodze wojewódzkiej numer 747 w miejscowości Emilcin w powiecie opolskim zderzyły się dwa samochody osobowe.

- 34-letni kierujący samochodem matki Seat Toledo na łuku drogi podczas manewru wyprzedzania pojazdu marki Dodge Ram, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzeniem z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki BMW, którym kierował 26-latek - podała komisarz Sabina Piłat-Kozieł z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Kierowca seata zginął na miejscu. 26-letni kierujący bmw z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Kierujący bmw i dodgem byli trzeźwi.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

