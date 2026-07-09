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Lublin

Radny operowany w zawieszonym oddziale. Oświadczenie szpitala

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Lubartów
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER/East News
Radny PiS z Lubartowa Andrzej Kardasz przeszedł w kwietniu operację w miejscowym szpitalu, mimo że oddział chirurgiczny był w tym czasie formalnie zawieszony. Dyrekcja placówki odniosła się do sprawy w oficjalnym oświadczeniu.

Z ustaleń Polsat News wynika, że radny Andrzej Kardasz przeszedł operację w szpitalu w Lubartowie, mimo iż inni pacjenci nie mieli w tym czasie dostępu do podobnych zabiegów. Z powodu trudnej sytuacji finansowej oraz braku lekarzy chirurgów działalność oddziału chirurgicznego w lubartowskim szpitalu w marcu została zawieszona i pozostanie on zamknięty do września.

Pytany o możliwość zapisania się na podobną operację, powiatowy szpital w Lubartowie poinformował, że najbliższa placówka wykonująca tego typu zabiegi znajduje się w Lublinie.

SP ZOZ w Lubartowie
SP ZOZ w Lubartowie
Źródło zdjęcia: Bartlomiej Wojtowicz/REPORTER/East News

Radny Kardasz komentuje

Radny Andrzej Kardasz w rozmowie z Tygodnikiem Lokalnym "Wspólnota Lubartowska" stanowczo zaprzeczył informacjom podawanym przez Polsat News. - Takie zabiegi w Lubartowie się przeprowadza, jeśli jest stan ostry. To jest oficjalna informacja od dyrekcji szpitala - podkreślił przewodniczący Rady Powiatu Lubartowskiego.

Jak wyjaśnił, w kwietniu trafił na SOR w stanie zagrażającym życiu, przeszedł badania i otrzymał zalecenie pilnego zabiegu chirurgicznego. Dodał też, że - jak wynika "z jego informacji" - w ostatnim czasie w lubartowskim szpitalu wykonano kilkadziesiąt podobnych operacji.

Kardasz zapowiedział również, że ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską zgłosi organom ścigania.

Oświadczenie SP ZOZ w Lubartowie

Do sprawy w oświadczeniu opublikowanym na stronie szpitala odniosła się dyrektorka placówki Ewa Mańdziuk. "Niezależnie od organizacji poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala, podmiot leczniczy zapewnia realizację świadczeń niezbędnych do ratowania życia i zdrowia pacjentów" - podkreśliła.

Jak dodała, "w sytuacjach wymagających pilnej interwencji medycznej wykonywane są procedury i zabiegi wynikające ze wskazań medycznych oraz stanu pacjenta".

Dyrektorka zaznaczyła, że "pacjent został przyjęty do szpitala w trybie ostrym celem operacyjnego leczenia ostrego pęcherzyka żółciowego", a opisywana sytuacja "nie miała charakteru jednostkowego".

"Pacjent nie był jedyną osobą, której udzielono świadczeń w podobnych okolicznościach" - wyjaśniła.

Mańdziuk podkreśliła również, że "zawieszenie oddziału chirurgii ogólnej nie zwalnia szpitala z obowiązku udzielania świadczeń w stanach nagłych i zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów".

Jak zaznaczyła, "w procesie leczenia nie mają znaczenia pełnione funkcje publiczne, zajmowane stanowiska czy status społeczny pacjenta". "Świadczenia zdrowotne są udzielane każdej osobie wymagającej pomocy medycznej na równych zasadach, a jedynym kryterium podejmowanych decyzji jest stan zdrowia pacjenta oraz wskazania medyczne" - dodała.

Źródło: Polsat News, Tygodnik Lokalny "Wspólnota Lubartowska", tvn24.pl
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Tagi:
SzpitalLubartówLubelskiePrawo i Sprawiedliwość
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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