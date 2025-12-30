Łopiennik Podleśny. Samochód dostawczy ledwo nie zderzył się czołowo z innym autem Źródło: KPP Krasnystaw

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Podleśny w powiecie krasnostawskim. Policja dostała nagranie, na którym widać kierowcę auta dostawczego marki Renault, który stworzył poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ominął z lewej strony wysepkę i omal nie zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem.

Przyznał się do winy

Do zdarzenia doszło 1 października, teraz policjanci dotarli do kierowcy. Jak wyjaśnia nam podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, trwało to tak długo, bo chodziło o samochód służbowy, którym mogło kierować wielu pracowników. Policjanci ustalili, że sprawcą jest 28-latek. Przyznał się do winy.

- Odpowie za niestosowanie się do znaku P-4 - linia podwójna ciągła, niestosowanie się do znaku C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O karze zdecyduje sąd – zaznacza policjantka.

Trzy poważne wypadki z podobnej przyczyny

Policjantka dodaje, że w 2025 roku podobne, skrajnie niebezpieczne manewry były przyczyną trzech poważnych wypadków drogowych na terenie powiatu krasnostawskiego.

- Jedna osoba poniosła śmierć, a pięć zostało rannych. Wypadek śmiertelny miał miejsce w sierpniu w miejscowości Dziecinin. Zginęła 61-letnia pasażerka auta, w które uderzył czołowo 20-letni kierowca bmw – mówi.

