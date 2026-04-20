Lublin

Ciągnik z opryskiwaczem w rowie. Do szpitala trafiły trzy osoby

Ciągnik z opryskiwaczem wylądował w rowie
Łopiennik Dolny-Kolonia. Kierująca autem osobowym uderzyła w tył ciągnika z opryskiwaczem
Źródło: KPP Krasnystaw
50-latka kierująca autem osobowym uderzyła w Łopienniku Dolnym-Kolonii (Lubelskie) w jadący przed nią ciągnik z opryskiwaczem. Ten ostatni wylądował w rowie. Do szpitala trafiły trzy osoby.  Trwa ustalanie przyczyn wypadku.

Policja dostała zgłoszenie w sobotę około godziny 20.10. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Łopiennik Dolny-Kolonia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letnia kierująca Volkswagenem uderzyła na prostym odcinku drogi w tył, jadącego przed nią, ciągnika z zawieszonym opryskiwaczem.

Ciągnik z opryskiwaczem wylądował w rowie
Źródło: KPP Krasnystaw

Kierujący byli trzeźwi

"Pojazdem rolniczym kierował 58-letni mieszkaniec gminy Łopiennik Górny. Oboje kierujący byli trzeźwi" – pisze w komunikacie podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Do szpitala trafili kierującą Volkswagenem, kierowcę ciągnika oraz 87-letnią pasażerkę samochodu osobowego. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności wypadku.

W tył ciągnika uderzyło auto
Źródło: KPP Krasnystaw
pc

pc
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Krasnystaw

Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
