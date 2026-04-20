Lublin Ciągnik z opryskiwaczem w rowie. Do szpitala trafiły trzy osoby

Łopiennik Dolny-Kolonia. Kierująca autem osobowym uderzyła w tył ciągnika z opryskiwaczem Źródło: KPP Krasnystaw

Policja dostała zgłoszenie w sobotę około godziny 20.10. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Łopiennik Dolny-Kolonia.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 50-letnia kierująca Volkswagenem uderzyła na prostym odcinku drogi w tył, jadącego przed nią, ciągnika z zawieszonym opryskiwaczem.

Ciągnik z opryskiwaczem wylądował w rowie

Kierujący byli trzeźwi

"Pojazdem rolniczym kierował 58-letni mieszkaniec gminy Łopiennik Górny. Oboje kierujący byli trzeźwi" – pisze w komunikacie podkomisarz Anna Chuszcza z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

Do szpitala trafili kierującą Volkswagenem, kierowcę ciągnika oraz 87-letnią pasażerkę samochodu osobowego. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności wypadku.

W tył ciągnika uderzyło auto

