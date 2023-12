Kierowca tira zginął po uderzeniu w drzewo. Policja szuka świadków wypadku

Do zdarzenia doszło 20 listopada około godziny 6 na drodze krajowej numer 74 w miejscowości Liśnik Duży Kolonia (powiat kraśnicki). Według wstępnych ustaleń policji, 41-letni kierujący samochodem osobowym marki Kia, wykonywał manewr wyprzedzania i nie zdążył go zakończyć we właściwym czasie. Tak doszło do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki MAN. W wyniku zderzenia kierowca ciężarówki zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji, 66-letni mieszkaniec Kraśnika zmarł na miejscu.