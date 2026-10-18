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Lublin

Był zakopany obok studni. To ślad XIX-wiecznej granicy

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Znaleźli go na polu obok miejscowości Lipina
Lipina. Trafili na XIX-wieczny słup graniczny z dwugłowym orłem
Źródło wideo: WUOZ Lublin
Źródło zdj. gł.: WUOZ Lublin
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Metalowa rura o długości około trzech metrów, a na jej końcu żeliwna tabliczka z dwugłowym orłem. Tak wygląda słup graniczny odkopany w pobliżu miejscowości Lipina (Lubelskie). Historycy uważają, że chodzi o granicę, która po 1809 roku oddzielała Cesarstwo Austriackie od Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim – od Królestwa Polskiego. Artefakt trafi do muzeum.

Na znalezisko trafili pracownicy gospodarstwa rolnego Suflidowo z oddziału w Lipinie. Jak czytamy w artykule Polskiego Radia Lublin, likwidowali akurat zarośniętą studnię na polach obok tej miejscowości, gdy koparka trafiła na coś metalowego.

Słup stał pionowo zakopany w ziemi przy studni. Pracownicy gospodarstwa poinformowali o odkryciu wójta Dołhobyczowa, a służby konserwatorskie. Na oględziny przybył też dyrektor Muzeum w Hrubieszowie.

Znaleźli go na polu obok miejscowości Lipina
Znaleźli go na polu obok miejscowości Lipina
Źródło zdjęcia: WUOZ Lublin

Dwugłowy Orzeł Cesarstwa Austriackiego

Jak informuje na swoim profilu facebookowym lubelski wojewódzki konserwator zabytków, artefakt jest metalową rurą o długości około trzech metrów, a której końcu umieszczona jest żeliwna tabliczka.

"Na tablicy tej znajduje się dwugłowy orzeł Cesarstwa Austriackiego z zamkniętą koroną, a pod tym godłem widnieje napis: C.K. OESTERR GRENZE DES KÓNIGER GALIZIEN nr 460" – informuje konserwator.

To metalowa rura z żeliwna tabliczka z dwugłowym orłem
To metalowa rura z żeliwna tabliczka z dwugłowym orłem
Źródło zdjęcia: WUOZ Lublin

Ani z czasów pierwszego, ani trzeciego rozbioru

Podkreśla, że z analizy miejsca odkrycia słupa w odniesieniu do przebiegu granic rozbiorowych z Austrią wynika, że nie chodziło o granicę z pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. Granica przebiegała wtedy na północ od Zamościa, na linii Sandomierz-Hrubieszów.

"Nie wchodzi też w grę granica po trzecim rozbiorze z 1795 roku, która sięgała aż pod Warszawę i dalej po Narew i Bug" – zaznacza konserwator.

Na tablice napisane jest "C.K. OESTERR GRENZE DES KÓNIGER GALIZIEN nr 460"
Na tablice napisane jest "C.K. OESTERR GRENZE DES KÓNIGER GALIZIEN nr 460"
Źródło zdjęcia: WUOZ Lublin

Granica po wojnie w 1809 roku

Pozostaje więc jedynie granica ustalona po wojnie Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 roku , kiedy to Polacy odzyskali znaczne tereny z Lublinem, Sandomierzem, Olkuszem, Krakowem i Zamościem. I właśnie w ten przebieg granicy wpisuje się słup graniczny z Lipiny.

"Taki przebieg granicy z Austrią został utrzymany i zatwierdzony po zakończeniu wojen Napoleońskich, na Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. Wówczas też przemianowano Księstwo Warszawskie na Królestwo Polskie, które znalazło się w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego" – wyjaśnia konserwator.

Nie z 1809 roku, ale raczej z lat 60. XIX wieku

Jak w Polskim Radiu Lublin mówił Wiesław Koman, archeolog z zamojskiej delegatury WUOZ w Lublinie, zdaniem ekspertów słup najprawdopodobniej nie pochodzi jednak z samego 1809 roku, a raczej z lat 60. XIX wieku i został zamontowany w miejscu pierwotnego słupa wyznaczającego granicę między Księstwem Warszawskim a Austrią. 

Artefakt trafi niebawem do Muzeum w Hrubieszowie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
LubelskieZabytkiciekawostkiHistoria
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