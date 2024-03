Sąd zakazał kandydatowi na burmistrza podawania nieprawdy

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie poinformowało, że w piątek do biura podawczego wpłynęło zażalenie Pelczarskiego na wtorkowe postanowienie zakazujące mu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że mieszka w Łęcznej. Zażalenie rozpatrzy Sąd Apelacyjny w Lublinie.

18 marca pełnomocnik walczącego o reelekcję burmistrza Łęcznej Leszka Włodarskiego (KO, PSL, Polska2050) wnioskował do Sądu Okręgowego w Lublinie, żeby m.in. zakazał Pelczarskiemu rozpowszechniania informacji, że mieszka w Łęcznej.

- Dołączone do wniosku dokumenty: obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęcznej z dnia 15 marca 2024 r. i wydruk ze strony internetowej wybory.gov.pl - wyszukiwarka kandydatów na urząd Burmistrza Łęcznej jednoznacznie wskazują, że miejscem zamieszkania Michała Pelczarskiego jest miejscowość Milejów Osada. Jednocześnie na plakatach wyborczych kandydata na burmistrza Łęcznej widnieje informacja "Łęczna - tu mieszkam". Należy zgodzić się z wnioskodawcą, że informacja z plakatu wyborczego jest nieprawdziwa i może wprowadzić wyborców w błąd - uzasadniła sędzia Marta Postulska-Siwek.

20 marca Pelczarski opublikował na Facebooku oświadczenie, w którym potwierdził, że jest mieszkańcem Milejowa Osady. "Co istotne - nigdy nie mówiłem inaczej. Natomiast pragnę wyjaśnić, że stwierdzenie: "Łęczna - tu mieszkam, tu pracuję, tu się uczą moje dzieci, tu spędzam wolny czas" – to jedno z haseł mojego Planu dla Łęcznej, który ja i Moja Drużyna zbudowaliśmy razem z Mieszkańcami w wyniku konsultacji społecznych" - napisał. Dodał, że do postanowienia sądu odniesie się "z całą starannością".