Lublin

Śmiertelne potrącenie rowerzysty. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Był pijany. Usłyszał już zarzuty

Źródło: TVN24
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w miejscowości Kulczyn-Kolonia (Lubelskie) i ucieczka z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała dwóch pijanych mężczyzn w wieku 25 i 32 lat. Z ustaleń wynika, że za kierownicą siedział ten ostatni. Grozi mu do 20 lat więzienia.

W poniedziałek (26 stycznia) po godzinie 18 do policjantów z Włodawy wpłynęło zgłoszenie o ciele mężczyzny wraz z rowerem znajdującym się na poboczu drogi. Wszystko wskazywało na to, że doszło do potrącenia.

- 54-latek zmarł w wyniku poniesionych obrażeń, a kierujący pojazdem po potrąceniu rowerzysty oddalił się z miejsca zdarzenia. W okolicy znajdowały się jednak fragmenty pojazdu i policjanci niedługo potem odnaleźli Opla Astrę z wyraźnymi uszkodzeniami powypadkowymi - przekazała we wtorek podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Źródło: KPP Włodawa

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. Zarówno 25-, jak i 32-latek, w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Pierwszy z nich miał ponad dwa i pół promila alkoholu w organizmie, drugi ponad dwa promile.

Ustalili, że za kierownicą siedział pijany 32-latek

Z ustaleń policji wynika, że za kierownicą siedział 32-latek.

- Za spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę z miejsca zdarzenia Kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu - poinformowała w piątek aspirant Daniela Giza-Pyrzyna z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

Mieszkańcy tej samej gminy

Zdementowała też nieoficjalne informacje, jakoby jeden z zatrzymanych mężczyzn był synem ofiary, a drugi członkiem rodziny.

- Nie byli spokrewnieni z ofiarą. Mieszkali jedynie w tej samej co ofiara gminie Hańsk - zaznaczyła policjantka.

Autorka/Autor: mm, tm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Włodawa

Wypadek Włodawa Policja Województwo lubelskie
