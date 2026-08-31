Uderzył w barierki, wjechał na chodnik. Czteroosobowa rodzina w szpitalu
Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 15 na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Krynice między Tomaszowem Lubelskim a Zamościem.
34-letni mężczyzna stracił panowanie nad autem, sforsował barierki i wjechał na chodnik.
Samochodem podróżowała czteroosobowa rodzina. Kierowca razem z 33-letnią kobietą oraz dwójką dzieci trafił do szpitala w Zamościu. Policja informuje, że uczestnicy wypadku nie odnieśli na szczęście poważnych obrażeń.
Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.
Źródło: PAP, tvn24.pl