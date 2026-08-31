Lublin Uderzył w barierki, wjechał na chodnik. Czteroosobowa rodzina w szpitalu Oprac. Tomasz Mikulicz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Tomaszów Lubelski

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Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 15 na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Krynice między Tomaszowem Lubelskim a Zamościem.

34-letni mężczyzna stracił panowanie nad autem, sforsował barierki i wjechał na chodnik.

Sforsował barierki i wjechał na chodnik Źródło zdjęcia: KPP Tomaszów Lubelski

Samochodem podróżowała czteroosobowa rodzina. Kierowca razem z 33-letnią kobietą oraz dwójką dzieci trafił do szpitala w Zamościu. Policja informuje, że uczestnicy wypadku nie odnieśli na szczęście poważnych obrażeń.

Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia.