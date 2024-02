Chcieli wywołać bunt jak w Treblince czy Sobiborze. Ale Niemcy rozbili tajną siatkę

czytaj dalej

Gdy patrzymy na to, kto ma najtrudniejsze doświadczenia ze szkoły, w relacji z rówieśnikami, w relacji z nauczycielami, dyrekcją i atmosfery szkolnej, to jest to społeczność LGBTQ+, która jest narażona na dyskryminacyjne działania - wskazała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Zapowiedziała, że w poniedziałek rusza kolejna edycja rankingu szkół przyjaznych społeczności LGBTQ+.