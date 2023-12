Tory przez dawny obóz pracy, dworzec w miejscu mogił ofiar Holokaustu. "Nie wykluczamy zmiany"

Obóz istniał w latach 1942-44. Zachowały się relikty

Już w październiku Szulc napisał do PKP PLK, że linia na tym odcinku powinna mieć inny przebieg, gdyż biegłaby ona w miejscu, gdzie w latach 1942-44 zlokalizowany był niemiecki obóz pracy Budzyń, który był podobozem KL Lublin, czyli "Majdanka".

Więziono tu m.in. mieszkańców warszawskiego getta

- Wśród więźniów byli, co jest faktem słabo znanym, mieszkańcy getta warszawskiego przeniesieni tu po upadku powstania w 1943 roku oraz grupa żołnierzy Wojska Polskiego, w tym oficerów, którzy dostali się do niemieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku – opowiada historyk.