Lublin

Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie

Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej
Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej
Źródło: KPP w Kraśniku
23-letni rowerzysta jechał drogą ekspresową S19. Policjanci znaleźli go wyczerpanego, leżącego na trawie w rejonie węzła Kraśnik Południe. Mężczyzna został ukarany mandatem.

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi ekspresowej S19 w kierunku Lublina zaraz za węzłem Kraśnik Południe. Policjanci otrzymali zgłoszenie od pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rowerzyście poruszającym się po pasie drogi S19. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej
Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej
Źródło: KPP w Kraśniku

Funkcjonariusze ustalili, że 23-letni mieszkaniec Lublina, w chwili podjętej interwencji, znajdował się na pasie zieleni. Rowerzysta został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy.

Jak podaje policja, mężczyzna tłumaczył, że jadąc ekspresówką "zatrzymał się ze zmęczenia i położył na trawie, aby odpocząć". Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości stu złotych, a następnie eskortowany przez funkcjonariuszy, aby nie kontynuował jazdy drogą ekspresową.

Rowerzysta został ukarany przez policję mandatem
Rowerzysta został ukarany przez policję mandatem
Źródło: KPP w Kraśniku
Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kraśniku

Lubelskie Policja Droga ekspresowa S19 Drogi w Polsce
