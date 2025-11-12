Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie

Mężczyzna jechał na rowerze po drodze ekspresowej Źródło: KPP w Kraśniku

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi ekspresowej S19 w kierunku Lublina zaraz za węzłem Kraśnik Południe. Policjanci otrzymali zgłoszenie od pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rowerzyście poruszającym się po pasie drogi S19. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.

Funkcjonariusze ustalili, że 23-letni mieszkaniec Lublina, w chwili podjętej interwencji, znajdował się na pasie zieleni. Rowerzysta został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy.

Jak podaje policja, mężczyzna tłumaczył, że jadąc ekspresówką "zatrzymał się ze zmęczenia i położył na trawie, aby odpocząć". Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości stu złotych, a następnie eskortowany przez funkcjonariuszy, aby nie kontynuował jazdy drogą ekspresową.

Rowerzysta został ukarany przez policję mandatem Źródło: KPP w Kraśniku