Najpierw jechał rowerem po drodze ekspresowej, później położył się na trawie

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi ekspresowej S19 w kierunku Lublina zaraz za węzłem Kraśnik Południe. Policjanci otrzymali zgłoszenie od pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rowerzyście poruszającym się po pasie drogi S19. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji.
Funkcjonariusze ustalili, że 23-letni mieszkaniec Lublina, w chwili podjętej interwencji, znajdował się na pasie zieleni. Rowerzysta został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy.
Jak podaje policja, mężczyzna tłumaczył, że jadąc ekspresówką "zatrzymał się ze zmęczenia i położył na trawie, aby odpocząć". Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości stu złotych, a następnie eskortowany przez funkcjonariuszy, aby nie kontynuował jazdy drogą ekspresową.
