Rozbita latarnia i zniszczony przystanek. "Nie mogli sobie przypomnieć, kto kierował"

Do wypadku przyznał się 32-latek

Jak dodał, obaj mężczyźni z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala, a następnie - po konsultacji medycznej - zatrzymani. "Ostatecznie 32-latek z gminy Urzędów potwierdził, że to on kierował" - poinformował Cieliczko. Po badaniu okazało się, że miał w organizmie ponad trzy promile, kiedy siadł za kierownicą. "Przyznał się do spowodowania wypadku i kierowania w stanie nietrzeźwości" - podał mundurowy.