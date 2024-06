Cofał na trasie ekspresowej, a potem uciekał

czytaj dalej

Jednym z serialowych hitów dostępnych na nowej platformie Max jest "The Last of Us" - nagradzana produkcja entuzjastycznie oceniana przez widzów i krytyków. Twórcy serialu zapowiadają kolejny sezon i wskazują, że po nim mogą nadejść kolejne. Kiedy zobaczymy nowe odcinki "The Last of Us"?