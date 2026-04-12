Lublin

Spotkanie przy alkoholu zakończone tragedią. 31-latek z zarzutem zabójstwa

Zatrzymamy mężczyzna
31-latkowi grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności
Źródło: KPP Krasnystaw
31-latek zatrzymany w związku ze sprawą zabójstwa 32-latka z gminy Kraśniczyn. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa i odpowie w warunkach recydywy. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ciało 32-latka zostało znalezione siódmego kwietnia w domu należącym do 71-letniego mężczyzny w gminie Krasiczyn na Lubelszczyźnie. Jak podała policja, na głowie i ciele zmarłego znajdowały się liczne obrażenia.

Ciało 32-latka w domu

"W toku podjętych działań śledczy ustalili, że piątego kwietnia w domu 71-latka przebywali dwaj mężczyźni, 32-latek i 31-latek. Młodsi mężczyźni spożywali alkohol. W czasie spotkania 31-latek zadał 32-latkowi liczne obrażenia, w wyniku których 32-latek poniósł śmierć" - przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z policji w Krasnymstawie.

Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia głowy.

Policjanci po kilku godzinach w Krasiczynie zatrzymali podejrzanego 31-latka. Mężczyzna był nietrzeźwy. Został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie.

Zatrzymamy mężczyzna
Zatrzymamy mężczyzna
Źródło: KPP w Kransystawie

Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazała funkcjonariuszka.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Kransystawie

LubelskieZabójstwoPolicjaAlkohol
Czytaj także:
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Donald Tusk rozpoczyna wizytę w Korei Południowej
Pierwsza taka wizyta od ponad ćwierć wieku
Polska
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
"Kruche zawieszenie broni nie wystarczy". Niepewność winduje ceny
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Przez chwilę będzie ponad 20 stopni. A co potem?
METEO
Węgry - wybory
Ponad połowa już zagłosowała. Przed lokalami nadal kolejki
Świat
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Uderzył w drzewo i dachował. Prawo jazdy miał od czterech miesięcy
WARSZAWA
Tim Duncan (z lewej) i jego popisowe zagranie
Pytanie, którego nikt nie zadał
Marcin Choiński
Węgry - wybory
"To jest gra o to, czy Europa będzie zjednoczona"
KAWA NA ŁAWĘ
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
KONKRET24
Kacper Tomasiak miał groźnie wyglądający upadek w Vikersund. Nie dokończył sezonu w Pucharze Świata
"Otarłem się o śmierć". Tomasiak "radzi sobie", inni dali spokój
Krzysztof Zaborowski
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina
Od haraczy po handel bronią. Spektakularne zatrzymanie gangstera
WARSZAWA
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Łuczynów
Zderzenie koło Kozienic. Trzy osoby trafiły do szpitala
WARSZAWA
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd kusi graczy wysokimi zarobkami
BIZNES
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
2299 naruszeń świątecznego rozejmu. Ukraińcy policzyli
Świat
imageTitle
Adam Małysz przed tegorocznym Wings for Life
EUROSPORT
Kometa C/2025 R3 PANSTARRS na polskim niebie
Jest jasna i ma długi warkocz. Zobaczymy ją na polskim niebie
METEO
imageTitle
Jedno pytanie Trumpa, potem telefon. Sprawa załatwiona
EUROSPORT
Wypadek pod Piasecznem, kierujący uderzył w latarnię
Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował
WARSZAWA
shutterstock_2437325815
Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
BIZNES
imageTitle
Pozytywny akcent na koniec sezonu Szubarczyka. "Do Crucible wejdę, gdy będę gotowy"
EUROSPORT
Kleszcz z rodzaju Hyalomma
"Nie czekają, tylko biegną w stronę człowieka". Pojawiły się w Polsce
METEO
Do wypadku doszło w Lublinie
Gwałtownie zahamowała i spadła z hulajnogi, nie żyje
Lublin
pap_20240227_10K
"Współpraca wyszehradzka jest praktycznie martwa". Co się stało?
Cezary Paprzycki
Donald Trump
Co dalej? Trump "nigdy definitywnie nie kończy negocjacji"
Świat
Lotnisko we Frankfurcie
Czwarty strajk pilotów w tym roku. Pasażerów czekają utrudnienia
BIZNES
Wypadek paralotniarza, mężczyzna spadł, nie przeżył
Paralotniarz spadł podczas lotu. Zmarł w szpitalu
Viktor Orban - Peter Magyar
Oni już zagłosowali
Świat
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. Kobieta w ciężkim stanie
WARSZAWA
Cytadela Laferriere, Haiti
Tragedia na terenie atrakcji turystycznej. Nie żyje 30 osób
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica