Lublin Spotkanie przy alkoholu zakończone tragedią. 31-latek z zarzutem zabójstwa

31-latkowi grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności

Ciało 32-latka zostało znalezione siódmego kwietnia w domu należącym do 71-letniego mężczyzny w gminie Krasiczyn na Lubelszczyźnie. Jak podała policja, na głowie i ciele zmarłego znajdowały się liczne obrażenia.

Ciało 32-latka w domu

"W toku podjętych działań śledczy ustalili, że piątego kwietnia w domu 71-latka przebywali dwaj mężczyźni, 32-latek i 31-latek. Młodsi mężczyźni spożywali alkohol. W czasie spotkania 31-latek zadał 32-latkowi liczne obrażenia, w wyniku których 32-latek poniósł śmierć" - przekazała podkomisarz Anna Chuszcza z policji w Krasnymstawie.

Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia głowy.

Policjanci po kilku godzinach w Krasiczynie zatrzymali podejrzanego 31-latka. Mężczyzna był nietrzeźwy. Został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie.

Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu zabójstwa. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazała funkcjonariuszka.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.