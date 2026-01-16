Logo strona główna
Lublin

Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku

Przyznał się do zabójstwa
Kozubszczyzna. 29-latek przyznał się do zabójstwa partnera swojej matki (5.11.2024)
Źródło: KMP Lublin
30-letni Mateusz Ch. przyznał się do zabójstwa 42-letniego partnera swojej matki. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał go na 16 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżony miał w przeszłości miał pretensje do 42-latka, iż spotyka się z jego matką. Nie akceptował tego związku. Wiele razy miał mu też grozić.

W nocy na początku listopada 2024 roku zaczął szukać matki, której nie było w domu. Zastał parę w samochodzie w rejonie miejscowości Kozubszczyzna pod Lublinem. Zaatakował 42-latka nożem, pozostawił na drodze gruntowej w rzadko odwiedzanym miejscu i wrócił do domu. Zakrwawionego mężczyznę znalazły przypadkowe osoby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa

Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa

Kraków
Brutalny atak w parku, zginęła 24-latka. Nowe informacje z prokuratury

Brutalny atak w parku, zginęła 24-latka. Nowe informacje z prokuratury

Kujawsko-Pomorskie

Sąd: nie możemy go wyeliminować na trwałe ze społeczeństwa

Według sądu o zamiarze bezpośrednim zabójstwa świadczy znaczna liczba ciosów i miejsce ich zadania, bowiem uszkodzone główne tętnice doprowadziły do wykrwawienia 42-latka. Zaś krew ofiary znaleziono na zabezpieczonym nożu, ubraniu oskarżonego, w samochodzie, na gąbce.

Mateusz Ch. od początku przyznawał się do dokonania zabójstwa. Swoje zachowanie tłumaczył raz afektem, innym razem obroną konieczną.

Mateusz Ch. przyznał się do zabójstwa
Mateusz Ch. przyznał się do zabójstwa
Źródło: KMP Lublin

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał w piątek 30-letniego Mateusza Ch. na 16 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokuratura wnosiła o 20 lat więzienia dla Mateusza Ch., oskarżyciele posiłkowi chcieli dożywocia, a obrońca wnosił o karę do 10 lat więzienia. Odnosząc się do wysokości wyroku sędzia Marek Woliński wyjaśnił, że kara powinna mieć też cel resocjalizacyjny.

- Nie możemy wyeliminować na trwałe oskarżonego ze społeczeństwa. Musimy wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące. Oskarżony jest osobą młodą, niekaraną, wyraził żal i przeprosił – dodał sędzia.

Obrońca nie wyklucza apelacji

Mateusz Ch. nie był obecny na sali rozpraw podczas ogłaszania wyroku. Jego obrońca adwokat Michał Mazurek powiedział, że zawnioskuje o pisemne uzasadnienie i nie wykluczył złożenia apelacji.

Kara 16 lat więzienia jest karą łączną. Oprócz zabójstwa 42-latka są uznał Mateusza Ch. winnym również znęcania się nad matką i spowodowania u niej uszczerbku na zdrowiu do siedmiu dni. Ma też zapłacić po 100 tys. zł nawiązki dla matki i brata ofiary.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin

ZabójstwoPolicjaLubelskieWyroki sądowe w Polsce
