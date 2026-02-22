Straż pożarna dostała zgłoszenie w sobotę o godzinie 12.07. W miejscowości Kozubszczyzna w powiecie lubelskim palił się dom jednorodzinny.
Jak donosi portal lublin112.pl, zaczęło się od tego, że właściciel czyścił odkurzaczem kominek, po czym wyniósł sprzęt przed dom i postawił przy ścianie. W kominku miał znajdować się żar, bo po pewnym czasie odkurzacz stanął w płomieniach.
Straty na 20 tysięcy złotych
- Ogień objął elewację oraz drzwi wejściowe. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zostawienie ciepłego popiołu w odkurzaczu – mówi tvn24.pl brygadier Andrzej Walczak ze stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
- Straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Na miejsce wysłano sześć zastępów strażaków. Trzech z JRG w Bełżycach, po jednym z OSP w Pawlinie, Radawcu Dużym i Kozubszczyźnie - zaznacza strażak.
