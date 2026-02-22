Kozubszczyzna (Lubelskie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Straż pożarna dostała zgłoszenie w sobotę o godzinie 12.07. W miejscowości Kozubszczyzna w powiecie lubelskim palił się dom jednorodzinny.

Jak donosi portal lublin112.pl, zaczęło się od tego, że właściciel czyścił odkurzaczem kominek, po czym wyniósł sprzęt przed dom i postawił przy ścianie. W kominku miał znajdować się żar, bo po pewnym czasie odkurzacz stanął w płomieniach.

Wybierał odkurzaczem popiół z kominka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Straty na 20 tysięcy złotych

- Ogień objął elewację oraz drzwi wejściowe. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zostawienie ciepłego popiołu w odkurzaczu – mówi tvn24.pl brygadier Andrzej Walczak ze stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

- Straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Na miejsce wysłano sześć zastępów strażaków. Trzech z JRG w Bełżycach, po jednym z OSP w Pawlinie, Radawcu Dużym i Kozubszczyźnie - zaznacza strażak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Tomasz Mikulicz