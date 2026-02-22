Logo strona główna
Lublin

Wybierał odkurzaczem popiół z kominka, nie skończyło się to dobrze

Wybierał odkurzaczem popiół z kominka (zdjęcie ilustracyjne)
Kozubszczyzna (Lubelskie)
Źródło: Google Earth
Właściciel domu w Kozubszczyźnie (Lubelskie) czyścił odkurzaczem kominek. Musiał pozostać w nim żar, bo gdy wyniósł później sprzęt przed dom, odkurzacz stanął w płomieniach. Ogniem zajęła się elewacja oraz drzwi budynku. Do akcji wysłano sześć zastępów straży pożarnej.

Straż pożarna dostała zgłoszenie w sobotę o godzinie 12.07. W miejscowości Kozubszczyzna w powiecie lubelskim palił się dom jednorodzinny.

Jak donosi portal lublin112.pl, zaczęło się od tego, że właściciel czyścił odkurzaczem kominek, po czym wyniósł sprzęt przed dom i postawił przy ścianie. W kominku miał znajdować się żar, bo po pewnym czasie odkurzacz stanął w płomieniach.

Wybierał odkurzaczem popiół z kominka (zdjęcie ilustracyjne)
Wybierał odkurzaczem popiół z kominka (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Straty na 20 tysięcy złotych

- Ogień objął elewację oraz drzwi wejściowe. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zostawienie ciepłego popiołu w odkurzaczu – mówi tvn24.pl brygadier Andrzej Walczak ze stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

- Straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Na miejsce wysłano sześć zastępów strażaków. Trzech z JRG w Bełżycach, po jednym z OSP w Pawlinie, Radawcu Dużym i Kozubszczyźnie - zaznacza strażak.

Udostępnij:
Tagi:
Lubelskie Straż pożarna pożar
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica