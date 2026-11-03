Lublin Auto uderzyło w jelenia, ten wbił się w szybę nadjeżdżającego pojazdu Oprac. Tomasz Mikulicz |

Kozłówka. Jeleń uderzył w auto, a potem wbił się w szybę drugiego samochodu Źródło wideo: KPP Lubartów Źródło zdj. gł.: KPP Lubartów

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Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na drodze powiatowej w miejscowości Kozłówka w gminie Kamionka (Lubelskie).

"Kierujący samochodem marki Skoda potrącił jelenia, który nagle wbiegł na jezdnię bezpośrednio przed jego pojazd. Zwierzę zostało odrzucone na przeciwległy pas ruchu, którym poruszał się kierowca Seata" - pisze w komunikacie młodszy aspirant Marcin Bajon z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Jeleń wbił się w przednią szybę auta jadącego z naprzeciwka Źródło zdjęcia: KPP Lubartów

W szpitalu 26-latek i 22-latka

Zwierzę wbiło się w przednią szybę auta. Kierujący Seatem 26-latek oraz 22-letnia pasażerka trafili do szpitala.

"Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Posiadali też wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami" – zaznacza mł. asp. Bajon.

Zwierzę nie przeżyło. Droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.

Wcześniej zwierzę wbiegło tuż przed maskę Skody Źródło zdjęcia: KPP Lubartów