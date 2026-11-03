Auto uderzyło w jelenia, ten wbił się w szybę nadjeżdżającego pojazdu
Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na drodze powiatowej w miejscowości Kozłówka w gminie Kamionka (Lubelskie).
"Kierujący samochodem marki Skoda potrącił jelenia, który nagle wbiegł na jezdnię bezpośrednio przed jego pojazd. Zwierzę zostało odrzucone na przeciwległy pas ruchu, którym poruszał się kierowca Seata" - pisze w komunikacie młodszy aspirant Marcin Bajon z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.
W szpitalu 26-latek i 22-latka
Zwierzę wbiło się w przednią szybę auta. Kierujący Seatem 26-latek oraz 22-letnia pasażerka trafili do szpitala.
"Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Posiadali też wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami" – zaznacza mł. asp. Bajon.
Zwierzę nie przeżyło. Droga w miejscu zdarzenia była całkowicie zablokowana.