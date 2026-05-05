Ogromny pożar lasu. W akcji kilkuset strażaków, zablokowana droga wojewódzka

Ogromny pożar na Lubelszczyźnie. W akcji kilkuset strażaków, zablokowana droga wojewódzka Źródło: TVN24

Trwa akcja gaśnicza w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Jak informuje rzecznik prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Stachyra, na miejscu pracuje blisko 70 zastępów straży pożarnej, czyli około 300 strażaków.

Sytuacja jest dynamiczna, ogień pojawił się na terenie Nadleśnictwa Józefów, ale obszar objęty ogniem nie został jeszcze dokładnie oszacowany. Jak przekazał kpt. Stachyra, kiedy na miejscu pojawią się zespoły dronowe, wtedy możliwe będzie precyzyjne określenie wielkości pożaru.

W działaniach bierze udział również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która skierowała na miejsce dwa śmigłowce gaśnicze - z Radawca i Kielc. Maszyny pomagają w gaszeniu pożaru z powietrza.

Pożar lasu w powiecie biłgorajskim Źródło: Zamość TV

Z uwagi na prowadzone działania służb droga wojewódzka nr 849, przebiegająca przez miejscowość Kozaki, jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują podróżujących na objazdy: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy przez Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o omijanie tego rejonu oraz do mieszkańców o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń służb.

Apel starosty biłgorajskiego

Sytuacja w okolicy miejscowości Kozaki pozostaje bardzo poważna. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip opublikował pilny komunikat ostrzegawczy, w którym zaapelował do mieszkańców o unikanie rejonu objętego pożarem oraz o umożliwienie przejazdu służbom ratunkowym.

"Jestem w stałym kontakcie ze służbami. Apeluję o omijanie tamtych rejonów i ułatwienie przejazdu wozom strażackim! Zamknięta dla ruchu jest droga wojewódzka 849 na wysokości miejscowości Kozaki. Skrajna susza sprawia, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, a pożar wciąż nie jest opanowany. Strażacy robią wszystko, co w ich mocy, by powstrzymać żywioł" - podkreślił starosta.

