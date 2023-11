Wpadł w poślizg, doprowadził do czołówki. Jedna osoba nie żyje, pięć trafiło do szpitala

czytaj dalej

Nie wszyscy kierowcy zatankują od 1 stycznia popularną benzynę 95. Już za miesiąc to paliwo będzie miało inny skład i nie będzie nadawało się do każdego samochodu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nawet specjalną wyszukiwarkę dla kierowców. Można na niej sprawdzić, do jakiego samochodu zmienione paliwo nie jest zalecane. Materiał programu "Polska i Świat".