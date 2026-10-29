Lublin W ciężarówce było 41 żywych jaszczurek. Białorusin tłumaczył, że kupił je w internecie Oprac. Tomasz Mikulicz |

Koroszczyn. Zatrzymali ciężarówkę z 41 żywymi jaszczurkami Źródło wideo: KAS Lublin Źródło zdj. gł.: KAS Lublin

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Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła próbę przemytu żywych jaszczurek.

Jak informuje rzeczniczka st. asp. Justyna Pasieczyńska, zwierzęta zostały znalezione w poniedziałek podczas kontroli na przejściu granicznym w Koroszczynie. Znajdowały się w ciężarówce wjeżdżającej z Białorusi, w kabinie kierowcy i agregacie naczepy w plastikowych pudełkach i workach.

Znaleźli żywe jaszczurki Źródło zdjęcia: KAS Lublin

Miał sprzedać je w Polsce nieznajomemu mężczyźnie

"Po wstępnej weryfikacji gadów, przeprowadzonej przez koordynatora ds. CITES lubelskiej KAS, ustalono, że jaszczurki należą do różnych gatunków: Goniurosaurus, jaszczurki szyszkowcowate (Smaug, Cordylus), Calotes oraz Lacerta. Część z nich to okazy chronione na podstawie przepisów konwencji waszyngtońskiej CITES" – zaznacza st. asp. Pasieczyńska.

Wartość rynkową zabezpieczonych zwierząt oszacowano wstępnie na blisko 100 tys. zł. Kierowca, 41-letni Białorusin, wyjaśnił funkcjonariuszom, że kupione przez internet w Rosji jaszczurki miał sprzedać za 3 tys. euro nieznajomemu mężczyźnie w Polsce.

Białorusin twierdził, że kupił je w Rosji Źródło zdjęcia: KAS Lublin

Kara grzywny, a nawet kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat

Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem reguluje konwencja waszyngtońska CITES. Jej celem jest ochrona dziko występujących populacji tych zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu – zarówno żywymi okazami, jak też ich częściami i produktami pochodnymi.

Na przewóz takich okazów trzeba mieć potrzebne dokumenty Źródło zdjęcia: KAS Lublin

Przywóz z krajów trzecich do Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw.

Brak takich dokumentów podczas przewozu skutkuje obligatoryjną konfiskatą okazów, karą grzywny, a nawet karą więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.