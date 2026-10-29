W ciężarówce było 41 żywych jaszczurek. Białorusin tłumaczył, że kupił je w internecie
Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła próbę przemytu żywych jaszczurek.
Jak informuje rzeczniczka st. asp. Justyna Pasieczyńska, zwierzęta zostały znalezione w poniedziałek podczas kontroli na przejściu granicznym w Koroszczynie. Znajdowały się w ciężarówce wjeżdżającej z Białorusi, w kabinie kierowcy i agregacie naczepy w plastikowych pudełkach i workach.
Miał sprzedać je w Polsce nieznajomemu mężczyźnie
"Po wstępnej weryfikacji gadów, przeprowadzonej przez koordynatora ds. CITES lubelskiej KAS, ustalono, że jaszczurki należą do różnych gatunków: Goniurosaurus, jaszczurki szyszkowcowate (Smaug, Cordylus), Calotes oraz Lacerta. Część z nich to okazy chronione na podstawie przepisów konwencji waszyngtońskiej CITES" – zaznacza st. asp. Pasieczyńska.
Wartość rynkową zabezpieczonych zwierząt oszacowano wstępnie na blisko 100 tys. zł. Kierowca, 41-letni Białorusin, wyjaśnił funkcjonariuszom, że kupione przez internet w Rosji jaszczurki miał sprzedać za 3 tys. euro nieznajomemu mężczyźnie w Polsce.
Kara grzywny, a nawet kara więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat
Międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem reguluje konwencja waszyngtońska CITES. Jej celem jest ochrona dziko występujących populacji tych zwierząt i roślin poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu – zarówno żywymi okazami, jak też ich częściami i produktami pochodnymi.
Przywóz z krajów trzecich do Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw.
Brak takich dokumentów podczas przewozu skutkuje obligatoryjną konfiskatą okazów, karą grzywny, a nawet karą więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.