Lublin Przy drodze trzeba było przeładować 160 świń. "Niesprawny układ hamulcowy, zniszczone opony" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Kopanina. Musiał przeładować 160 świń. Zabronili mu dalszej jazdy Źródło wideo: WITD w Lublinie Źródło zdj. gł.: WITD w Lublinie

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Patrol Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie zatrzymał na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Kopanina ciężarówkę, w której przewożonych było 160 świń.

Pojazd należał do przewoźnika z województwa podlaskiego, natomiast trzoda chlewna przeznaczona była na ubój.

Przewoził 160 świń Źródło zdjęcia: WITD w Lublinie

Zużyte i skorodowane tarcze hamulcowe

Kontrola stanu technicznego naczepy wykazała poważne nieprawidłowości.

"Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczyły układu hamulcowego naczepy. Inspektorzy stwierdzili, że wszystkie trzy tarcze hamulcowe znajdujące się po lewej stronie naczepy były nadmiernie zużyte i skorodowane. Dodatkowo ujawniono odkręcony siłownik hamulcowy, który nie pełnił swojej funkcji” – czytamy na stronie WITD w Lublinie.

Zabronili mu dalszej jazdy Źródło zdjęcia: WITD w Lublinie

Zużyte i uszkodzone dwie opony

Problemy dotyczyły również ogumienia. Inspektorzy stwierdzili nadmiernie zużyte i uszkodzone dwie opony, również znajdujące się po lewej stronie naczepy. Jako że pojazd nie mógł w takim stanie kontynuować jazdy, na miejsce sprowadzona została ciężarówka, do której przeładowano wszystkie świnie.

"Kontrola dokumentów ujawniła kolejną nieprawidłowość. Kierujący nie posiadał przy sobie dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia opiekuna zwierząt. Za brak wymaganego dokumentu na kierującego nałożono mandat karny w wysokości 150 zł" – informuje WITD.

Miał zużyte i skorodowane tarcze hamulcowe Źródło zdjęcia: WITD w Lublinie

Muszą liczyć się z konsekwencjami

Konsekwencje poniesie również podlaski przewoźnik, wobec którego wszczęto już postępowanie administracyjne. Przewidywana kara to 2,5 tys. zł. Postępowanie administracyjne zostanie wszczęte również zarządzającego transportem, który dopuścił do eksploatacji pojazd posiadający niebezpieczne usterki.

"Stwierdzenie tak poważnych nieprawidłowości może mieć również dalsze konsekwencje dla przedsiębiorcy. Ujawnienie usterek zakwalifikowanych jako niebezpieczne może stanowić pozytywną przesłankę do podjęcia postępowania dotyczącego cofnięcia uprawnień licencyjnych" – czytamy w komunikacie.