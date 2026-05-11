Lublin Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje, 20 jest rannych

Wypadek w Konopnicy w województwie lubelskim Źródło: TVN24

Do wypadku doszło w poniedziałek, około godziny 14:10, na drodze gminnej w miejscowości Konopnica koło Lublina. Zderzyły się tam czołowo samochód osobowy i pasażerski bus. Samochodami podróżowało łącznie 25 osób.

Na miejsce wypadku przyjechali ratownicy medyczni, policjanci i strażacy.

- Do lubelskich szpitali trafiło 21 osób, w tym sześcioro nieletnich w różnym wieku - poinformowała Beata Kieliszek z zespołu prasowego lubelskiej policji.

W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 71-letni kierowca Audi. Stan pozostałych pacjentów lekarze określają jako dobry, niezagrażający życiu.

- Młodzi pacjenci są w stanie stabilnym, niezagrażającym życiu. Mają głównie otarcia i zranienia - poinformowała Agnieszka Osińska rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Dwoje z sześciorga nastolatków zostało wypisanych do domu po przeprowadzeniu badań diagnostycznych. Czworo jest w trakcie diagnostyki.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.