Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
"Eksplozja" w Moskwie. Są doniesienia o ofiarach
"Eksplozja" w Moskwie. Są doniesienia o ofiarach
Lublin

Koniec oględzin na miejscu upadku rakiety w Tarnawie-Kolonii. "Obiekt odnaleziono"

Martyna Sokołowska
Kamila Grenczyn
Zespół autorek
Oprac. Martyna SokołowskaOprac. Kamila Grenczyn
|
Tarnawa-Kolonia, 31.07.2026. Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim
Prokuratura wznowiła poszukiwania na miejscu upadku rakiety w Tarnawie-Kolonii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
Powtórne oględziny w okolicach Tarnawy-Kolonii, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta, zostały zakończone - podała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledczy wznowili w sobotę poszukiwania jednego z elementów pocisku, który z sukcesem "odnaleziono i zabezpieczono".

Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował wcześniej w sobotę, że szczegółowa, laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała Żandarmeria Wojskowa.

Prokurator zaznaczył, że poszukiwany element nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, a jego znalezienie nie jest kluczowe z punktu widzenia prowadzonego śledztwa.

Kozak przekazał po południu, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa-Kolonia zostały zakończone. - Poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa - dodał.

Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim
Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

Rosyjska rakieta w Polsce. Co wiadomo

Śledztwo Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym.

W czwartek - gdy trwał zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę - o godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O godzinie 3.46 obiekt zanikł. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia.

Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podsumowujemy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Podsumowujemy

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie-Kolonii spadła rakieta Ch-101, która została wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku, w jednym z zakładów na terytorium Rosji w obwodzie moskiewskim. W czwartek przekazywano, że rakieta o oznaczeniach Ch-101 zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości".

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w czwartek, że jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Tego samego dnia premier Donald Tusk poinformował, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych i "z dużym prawdopodobieństwem rosyjska".

Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. 

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
Udostępnij:
Tagi:
LubelskieŻandarmeria WojskowaProkuraturaWojna w UkrainieRosjaAtak Rosji na Ukrainę
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Finał w Łodzi bez Zmarzlika. Za to inny Polak gra pierwsze skrzypce
RELACJA
superkomorka sklej
Superkomórka burzowa na Opolszczyźnie. Lało tak, że świata nie było widać
METEO
48 min
pc
"Czasami odpady mają lepszy skład niż to, co trafia do nas z rynku chińskiego"
Rozmowy o końcu świata
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Silnie grzmi, pada grad
METEO
Eksplozja w Moskwie
"Eksplozja" w Moskwie. Są doniesienia o ofiarach
Świat
W Ceucie zainstalowano bariery ograniczające
W Ceucie instalują wodną barierę
Świat
Ajia Paraskiewi, Grecja
"Część naszej dzielnicy ocalała, ale reszta obróciła się w popiół"
METEO
imageTitle
Lech powoli podnosi się po blamażu
EUROSPORT
imageTitle
Latem jak zimą. Tomasiak znów najlepszy wśród Polaków
EUROSPORT
Burza, ulewa, grad
Wieczór z niebezpieczną aurą. Tu ostrzega IMGW
METEO
Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Sobotnie nawałnice. Wiatr zrywał dachy w Wielkopolsce
METEO
imageTitle
Inauguracyjny triumf Wiebes. Niewiadoma-Phinney w czołówce
EUROSPORT
imageTitle
Wilson nie dał się złamać. Będzie angielski finał w Szanghaju
EUROSPORT
Kijów: W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego zginęło 9 osób
"Zabrakło pocisków do systemów Patriot". 10 osób nie żyje
Świat
38-latek trafił już do więzienia
"Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów
WARSZAWA
Nastolatek podczas wizyty u specjalisty (zdjęcie ilustracyjne)
"Mój tata potrafi się rozpłakać. To mi imponuje"
Agnieszka Drabikowska
Wpis prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Czarny dym i pożar. Ukraina zaatakowała rosyjskie rafinerie
Świat
Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
"Jesteśmy im winni troskę o wolną i silną Polskę"
WARSZAWA
imageTitle
Kapitalne widowisko w Gliwicach. Zdecydował dopiero siódmy gol
EUROSPORT
Wybiła godzina "W"
Na minutę Warszawa się zatrzymała
Klaudia Kamieniarz
Upały
Upał zostanie z nami na wiele dni
METEO
Urodzinowa trasa TVN24 w Koninie
"To jest ten fyrtel". Tak świętowaliśmy w Koninie
25 lat TVN24
atak na obywatelkę Ukrainy w Gdyni
Ukrainka zaatakowana drewnianą laską. Zatrzymali mężczyznę
Trójmiasto
imageTitle
Polacy poznali rywala w finale. Potrzebny był tie-break
EUROSPORT
Łukasz Wójcik, Ceuta
Kryzys w Ceucie. Łukasz Wójcik pokazał, co się dzieje za jego plecami i w wodzie
Świat
Klatka kluczowa-599169
Ulewa na Pol'and'Rock Festival. "Nic mnie nie powstrzyma"
METEO
Śmigłowiec TOPR
W Tatrach zginęły dwie osoby. Apel ratowników
Kraków
Pożary w Hiszpanii
Polecieli do Hiszpanii. "Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli pomóc"
METEO
Julia Mróz i Mezo w czasie 25. urodziny TVN24 w Koninie
Specjalny występ dla widzów TVN24. Mezo i Julia Mróz zaśpiewali a cappella
25 lat TVN24
Jak przekazali policjanci właściciel miał m.in. przypalać psa papierosami
Głodził, bił i przypalał psa papierosami. Zarzuty dla właściciela
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica