Stracił panowanie nad autem, wjechał do stawu. Kierowca i pasażer na ratunek czekali na dachu

czytaj dalej

W rządzie mówiliśmy, że Donald ma z tymi nartami pecha. Co wyjedzie z rodziną na ferie, to w kraju wybucha kryzys i musi wracać – mówi nam jeden z ministrów, przypominając sytuację sprzed kilkunastu lat, gdy Tusk przerwał urlop w Dolomitach. Ale zaraz dodaje: Nie tym razem! Co się zmieniło? Tusk wliczył to w polityczne koszty. Obiecał wnuczkom wyjazd i obietnicy dotrzymał. - A co z obietnicami, które złożył wyborcom na 100 dni, w tym te dotyczące Trybunału Konstytucyjnego? – dopytujemy. Wszystko aktualne. Tydzień we Włoszech niczego nie zmieni. W najnowszym odcinku "Wyborów kobiet" w TVN24 GO Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka rozmawiają o kulisach i powodach, dla których koalicja rządowa po raz kolejny nie rozpoczęła rewolucji w Trybunale Konstytucyjnym.