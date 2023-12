13-latek zabrał mamie kluczyki i ruszył autem do dziewczyny. Podróż zakończył na słupie

czytaj dalej

Były spektakularne debiuty i wyczekiwane powroty. Jedni zaskakiwali, a inni fanom po mistrzowsku serwowali to, z czego od lat są znani. Światowej sławy artyści co rusz odwiedzali Polskę, ale tysiące ludzi gromadziło się też na koncertach rodzimych muzyków - i to oni królowali na polskich listach przebojów. Z kolei na światowych zestawieniach po latach znów rywalizowali dobrze znani - "The Rolling Stones" i "The Beatles".