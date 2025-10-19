Potrącił pieszą na nieoświetlonej drodze, kobieta zmarła

Do zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kijany w powiecie łęczyńskim przed godziną 19 na drodze wojewódzkiej numer 829, w nieoświetlonym odcinku terenu zabudowanego.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi potrącił 85-latkę, gdy ta przechodziła przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym do tego celu. Kobieta nie miała na sobie elementów odblaskowych - przekazała aspirant sztabowa Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Potrącona kobieta nie przeżyła

Pierwszej pomocy przedmedycznej kobiecie udzielali świadkowie zdarzenia, w tym policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, która w chwili wypadku była poza służbą. Następnie reanimację przejęli ratownicy medyczni. Niestety, mimo wysiłków, życia 85-latki nie udało się uratować.

Kierowca audi był trzeźwy. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Policja apeluje, by nosić odblaski

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie. Mundurowi apelują o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

– Choć przepisy nakazują stosowanie odblasków poza terenem zabudowanym to używajmy ich wszędzie gdzie poruszamy się pieszą po zmierzchu. Nawet niewielki element odblaskowy może uratować nam życie – przypomina aspirant sztabowa Magdalena Krasna.