Lublin

Potrącił pieszą na nieoświetlonej drodze, kobieta zmarła

W wypadku zginęła 85-letnia piesza
Do zdarzenia doszło w powiecie łęczyńskim
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek w miejscowości Kijany (woj. lubelskie). 46-letni kierowca audi potrącił 85-letnią pieszą. Kobieta - pomimo udzielonej pomocy medycznej - zmarła.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kijany w powiecie łęczyńskim przed godziną 19 na drodze wojewódzkiej numer 829, w nieoświetlonym odcinku terenu zabudowanego.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi potrącił 85-latkę, gdy ta przechodziła przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym do tego celu. Kobieta nie miała na sobie elementów odblaskowych - przekazała aspirant sztabowa Magdalena Krasna z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Potrącona kobieta nie przeżyła

Pierwszej pomocy przedmedycznej kobiecie udzielali świadkowie zdarzenia, w tym policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, która w chwili wypadku była poza służbą. Następnie reanimację przejęli ratownicy medyczni. Niestety, mimo wysiłków, życia 85-latki nie udało się uratować.

Kierowca audi był trzeźwy. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Źródło: KPP Łęczna

Policja apeluje, by nosić odblaski

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie. Mundurowi apelują o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - zarówno przez kierowców, jak i pieszych.

– Choć przepisy nakazują stosowanie odblasków poza terenem zabudowanym to używajmy ich wszędzie gdzie poruszamy się pieszą po zmierzchu. Nawet niewielki element odblaskowy może uratować nam życie – przypomina aspirant sztabowa Magdalena Krasna.

Autorka/Autor: ms/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Łęczna

WypadekPolicjaLubelskie
