Zamówił drogi zestaw do nawigacji, dostał coś zupełnie innego

64-latek zgłosił się w ubiegłym tygodniu do policjantów w komisariatu w Kazimierzu Dolnym. Poinformował, że padł ofiarą oszustwa podczas robienia zakupów przez internet.
- Z relacji przedstawionej przez zawiadamiającego wynikało, że znalazł w internecie urządzenie do nawigacji po wyjątkowo korzystnej cenie - poinformowała nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
W paczce coś zupełnie innego
Urządzenie, które kupił mężczyzna, kosztowało około 300 złotych. Po niespełna miesiącu oczekiwania otrzymał paczkę, w której zamiast zestawu do nawigacji znajdował się tani zestaw narzędzi do majsterkowania.
- W paczce zamiast sprzętu wartego ponad tysiąc złotych znajdował się kiepskiej jakości mini zestaw narzędzi do majsterkowania. Mężczyzna doszedł do wniosku, że został oszukany i zgłosił się na komisariat żeby o tym powiadomić - opisała policjantka.
Policja apeluje o ostrożność przy robieniu zakupów w sieci. - Zanim zdecydujemy się na zakup internetowy, sprawdźmy z kim mamy do czynienia, jakie są gwarancje zwrotu środków oraz opinie o sprzedającym - zaapelowała Rejn-Kozak.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Puławach