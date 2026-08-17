Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny, apel policji
Jak przekazał młodszy aspirant Łukasz Kęsik z policji w Puławach, ciało mężczyzny zostało wyłowione z Wisły w niedzielę po godzinie 17. Mężczyzna ma około 60 lat, włosy w kolorze ciemnego blondu z siwizną, kilkudniowy zarost i wąsy.
Ubrany był w niebieski t-shirt z krótkim rękawem, ciemne jeansowe spodnie, półbuty koloru brązowego. Prokurator zarządził sekcję zwłok.
"Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny oraz wyjaśnienia okoliczności jego śmierci" - przekazał aspirant Łukasz Kęsik.
Apel policji
Policjanci apelują do osób, które posiadają informację dotyczące tego zdarzenia lub informację mogące pomóc w ustaleniu jego okoliczności, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Puławach pod numer 47 812 32 10.
Źródło: tvn24.pl