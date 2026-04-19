Tragiczna noc na S19. Dwie osoby zginęły w wypadku
Służby dostały zgłoszenie w sobotę po godz. 22, na drodze ekspresowej S19 w pobliżu miejscowości Jonaki zderzyły się dwa auta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że chodzi o odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie.
- Zderzyły się tam Mazda 6 i Volkswagen up! Jednym z aut podróżowały trzy osoby, a drugim jedna. Nie żyje 54-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Dwóch mężczyzn w wieku 55 i 60 lat trafiło do szpitala – mówi młodszy brygadier Piotr Kołtun ze stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.
Byli zakleszczeni w pojazdach
Na miejsce wysłano siedem zastępów, czyli 18 strażaków. – Uczestnicy wypadku byli zakleszczeni w pojazdach. Zostali przez nas wydobyci ze środka – opisuje mł. bryg. Kołtun.
W czasie pracy służb jezdnia w kierunku Rzeszowa była zablokowana. Wprowadzono objazd przez drogę wojewódzka 878. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.
