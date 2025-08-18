Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko działo się w niedzielę (17 sierpnia) na niestrzeżonym kąpielisku nad jeziorem Piaseczno, gdzie pływał siedmioletni chłopiec.

Był około 15 metrów od brzegu, gdy zachłysnął się wodą, stracił przytomność i zniknął pod taflą. Z jeziora wynieśli go świadkowie, którzy natychmiast zaczęli reanimację.

Chłopiec zniknął pod wodą na niestrzeżonym kąpielisku Źródło: KPP Łęczna

Życiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo

"Chłopiec po chwili odzyskał funkcje życiowe. Na miejsce przybyło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało siedmiolatka do szpitala w Lublinie celem przeprowadzenia badań. Życiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo" - informuje w komunikacie sierżant sztabowy Anna Brodaczewska z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Apeluje też o rozwagę i ostrożność nad wodą.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć? Zobacz cały materiał

OGLĄDAJ: TVN24 HD