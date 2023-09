Dostali anonimowy list, weszli do jeziora i znaleźli broń

czytaj dalej

"To najfajniejszy wywiad, jaki widzieliśmy w CNN", "ten człowiek powiedział prawdę" - komentują internauci nagranie, które krąży w sieci jako fragment rozmowy na antenie CNN. Zaproszony gość - broniąc Elona Muska - miał oskarżyć stację, że podżega do wojny. Nie jest to jednak prawdziwe nagranie, takiej rozmowy nie było.